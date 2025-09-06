Alfonso Cañete, experto inmobiliario malagueño: "Si cumples estos requisitos, debes negociar tu hipoteca para pagar menos".

Con los precios de la vivienda en un constante ascenso, la compra de un nuevo inmueble se ha convertido en uno de los retos más difíciles de enfrentar y que más preocupa a la ciudadanía en la actualidad, así como las dificultades para hacer frente a la cuota de la hipoteca y el resto de gastos una vez que ya se ha accedido al nuevo hogar. Para ayudar a los propietarios, el experto inmobiliario malagueño Alfonso Cañete ha mostrado la opción que tienen para negociar su hipoteca con el fin de que el pago sea menor.

"Debes negociar tu hipoteca, porque estás pagando de más y no lo sabes", ha asegurado el profesional sobre la situación en la que se encuentran gran parte de los hipotecados y que pueden cambiar. "Si cumples estos tres requisitos, debes negociar tu hipoteca, que tienes desde hace años, para pagar menos", ha añadido el experto.

El Euríbor, clave para la reducción de la hipoteca

Entre estas tres condiciones destaca que el salario del usuario haya aumentado con respecto al año en el que se firmó la hipoteca, ya que esta subida de la renta podría permitir acceder a unas mejores condiciones en el préstamo, una reducción de la cuota, un pago adicional de la mensualidad o una oferta mejor en otra entidad bancaria.

Junto con esta posibilidad se encuentra otra relativa al Euríbor, es decir, el tipo de interés al que las entidades bancarias europeas se prestan dinero entre sí y que sirve de referencia para calcular los intereses de los préstamos, sobre todo las hipotecas variables. En los casos en los que este tipo de interés haya bajado desde que se llevó a cabo la transacción, el propietario también podrá acceder a esta mejora de condiciones.

La mejor forma de reducir la hipoteca, según el experto inmobiliario malagueño

El tercer requisito que podría permitir a los ciudadanos acceder a mejoras en su hipoteca se encuentra que su vivienda haya aumentado de valor en el último tiempo.

"Yo en diciembre de 2023 contraté una hipoteca al 4,05 de interés fijo, este año me la he llevado a otro banco al 2,5 de interés fijo. Después de esto, he aprovechado para ampliar esa hipoteca y aún así, he acabado pagando menos que antes", ha recalcado Cañete sobre las ventajas a las que pueden acceder a los usuarios.

De igual modo, el experto malagueño ha indicado que esta mejora también puede permitir la capitalización de la hipoteca a través de un pago adicional del capital del préstamo para reducirlo: "Esto no es solo ahorrar, es capitalizarte y usar el sistema a tu favor".