Hacienda arranca en septiembre una oleada de revisiones de la Renta: ¿está tu devolución en riesgo?

La Agencia Tributaria activa este septiembre una revisión masiva de la declaración de la Renta. Dos millones de devoluciones siguen pendientes y muchos contribuyentes podrían recibir notificación, pese a las llamadas 'vacaciones fiscales' que concede Hacienda. Autónomos, alquileres o rescates de planes de pensiones están en el punto de mira.

Septiembre es sinónimo de vuelta a la rutina… y también de cartas de Hacienda, las temidas "cartas del miedo". Tras el cierre de la campaña de la declaración de la Renta 2024, el Fisco ha comenzado a revisar a fondo los expedientes que quedaron pendientes de devolución. Y no son pocos: cerca de dos millones de contribuyentes aún no han recibido su dinero, según los últimos datos de la Agencia Tributaria.

Aunque más de 14 millones de pagos ya se han realizado, los que siguen en lista de espera no deberían bajar la guardia. La mayoría se resolverán antes de diciembre, pero una parte puede acabar derivando en comprobaciones más exhaustivas o incluso inspecciones, que alargarían el proceso y obligarían al Estado a pagar intereses de demora si finalmente la devolución procede.

El foco de Hacienda en septiembre

Expertos y trabajadores de la Agencia Tributaria manifiestan en distintos medios que las declaraciones más complejas se concentran en colectivos con deducciones o movimientos patrimoniales difíciles de verificar con rapidez. Hablamos de autónomos que aplican gastos deducibles, contribuyentes que declaran ingresos por alquiler de inmuebles, quienes han rescatado planes de pensiones o fondos de inversión, o aquellos que han vendido un inmueble y no han declarado ganancias patrimoniales.

En estos casos, el organismo cruza los datos disponibles con la información de notarios, bancos y terceros. Si no hay concordancia, el contribuyente recibirá un requerimiento para justificar la información incluida en su declaración. En la mayoría de situaciones, bastará con aportar documentación adicional para desbloquear la devolución. Pero en otras, la AEAT puede corregir la autoliquidación y recalcular el resultado.

Una estrategia de control más agresiva

Este año, además, la Agencia Tributaria estrenó una herramienta de autoliquidación rectificativa, que permitía a los ciudadanos corregir voluntariamente errores en el borrador sin esperar a una inspección. De hecho, este año ha habido casos de rectificaciones, lo que evitó sanciones y la acumulación de intereses de demora. Sin embargo, aquellos que no hicieron uso de esta posibilidad son ahora los más expuestos a un requerimiento.

Los inspectores recuerdan que Hacienda suele establecer filtros según las cuantías reclamadas. En esta campaña, las devoluciones superiores a 4.000 o 5.000 euros concentran buena parte de la atención. A ello se suma el perfil de los trabajadores por cuenta propia, con historiales más heterogéneos y proclives a discrepancias.

Varias fases

En la práctica, el proceso de comprobación que inicia Hacienda en septiembre se desarrolla en tres pasos principales:

Requerimiento inicial de documentación. Hacienda solicita justificantes de los datos declarados. Si el contribuyente responde en plazo y la información cuadra, la devolución se libera en pocas semanas. Corrección de la autoliquidación. Cuando los datos no coinciden, la Agencia Tributaria puede recalcular el resultado de la declaración, lo que en ocasiones reduce —o elimina— la devolución solicitada. Inspección prolongada. Si el expediente no se resuelve antes de diciembre, el proceso se convierte en una inspección formal. En este escenario, Hacienda deberá abonar intereses de demora si finalmente reconoce el derecho a devolución, aunque el contribuyente habrá tenido que dedicar tiempo y recursos a defender su declaración.

Los técnicos de la Agencia Tributaria insisten en que este calendario es rutinario y que muchos de los casos pendientes se resolverán favorablemente. Sin embargo, reconocen que el mes de septiembre marca el inicio de una avalancha de notificaciones que puede poner nervioso a más de un ciudadano.

En definitiva, las revisiones de Hacienda en septiembre no implican necesariamente fraude ni sanción, pero sí suponen un aviso claro: las devoluciones pendientes están bajo lupa. Autónomos, arrendadores, vendedores de inmuebles o quienes han movido su ahorro en planes de pensiones son los principales colectivos vigilados.

La recomendación es simple: revisar con detalle la declaración presentada, preparar la documentación que respalde cada dato y responder con agilidad si llega la notificación. Porque en un año en el que millones de devoluciones siguen en el aire, estar preparado puede marcar la diferencia entre cobrar antes de fin de año o enfrentarse a una inspección prolongada.