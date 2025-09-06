La jubilación anticipada puede recortar tu pensión hasta un 21% según los años cotizados

Jubilarse antes de tiempo puede sonar a libertad, pero la decisión arrastra consecuencias: la pensión pública puede caer hasta un 21% de forma irreversible.

Adelantar la jubilación es una idea que muchos trabajadores contemplan cuando la vida laboral se hace cuesta arriba. El propio sistema español de pensiones lo permite a través de la jubilación anticipada voluntaria, una fórmula que abre la puerta a retirarse hasta dos años antes de la edad legal. Pero esa libertad tiene un precio: la pensión pública se reduce de por vida, y el impacto económico puede ser muy significativo.

En 2025, la edad ordinaria de jubilación en España se sitúa en los 66 años y 8 meses, salvo para quienes hayan cotizado al menos 38 años y 3 meses, que pueden retirarse a los 65. Con la modalidad anticipada, es posible hacerlo a los 64 años y 8 meses en el primer caso, o incluso a los 63 en el segundo. Ahora bien, cuanto antes se decida uno a dar el paso, mayor será la penalización aplicada.

El mecanismo que regula este recorte son los llamados coeficientes reductores, que la Seguridad Social aplica mes a mes en función de la carrera de cotización del trabajador. El sistema, reformado en los últimos años para endurecer las condiciones y reforzar la sostenibilidad del modelo, castiga especialmente a quienes tienen menos tiempo cotizado.

Así quedan las ‘pérdidas’ de la jubilación anticipada según los años cotizados con un adelanto máximo de 24 meses:

< 38,5 años

24 meses

21 %

≥ 38,5 y < 41,5

24 meses

19 %

≥ 41,5 y < 44,5

24 meses

17 %

≥ 44,5 años

24 meses

13 %

La tabla refleja que el mismo adelanto —dos años— no afecta igual a quien lleva menos de 38 años cotizados que a quien supera los 44. En el primer caso, la rebaja es del 21%; en el segundo, se limita al 13%. Y lo mismo ocurre con adelantos menores: jubilarse un año antes, por ejemplo, puede implicar un recorte cercano al 5,5% si se tienen menos de 38,5 años cotizados, y bastante menor en carreras largas.

Una decisión de por vida

El matiz clave, subrayan desde el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), es que la reducción no es temporal: acompañará al pensionista durante toda su jubilación. Es decir, no se recupera con el tiempo ni se elimina tras unos años de cobro.

Por eso, los expertos en pensiones —desde organizaciones como la OCOPEN hasta asociaciones de jubilados como ASJUBI40— insisten en la importancia de simular escenarios antes de tomar la decisión.

Por otro lado, los sindicatos también alertan de que, en muchos casos, la jubilación anticipada no es una opción voluntaria sino una salida casi obligada para sectores de alta penosidad física, donde la salud juega un papel decisivo.

Más allá del bolsillo

El debate sobre la jubilación anticipada no se limita al recorte en la nómina mensual. Tiene además implicaciones fiscales: una pensión menor significa también una base imponible más baja en el IRPF, lo que puede reducir la carga tributaria pero también limitar deducciones o beneficios vinculados a rentas más elevadas. Desde el punto de vista social, la reforma busca contener el gasto en pensiones en un país que se encamina a tener uno de los índices de envejecimiento más altos de Europa.

La jubilación anticipada es, en definitiva, una válvula de escape que puede aportar tranquilidad a corto plazo, pero a costa de renunciar a una parte importante de los ingresos para el resto de la vida. Cada mes que se adelante cuenta, y cada año cotizado extra marca la diferencia.

La decisión de jubilarse antes del tiempo fijado por ley no debería tomarse a la ligera. Aunque la ley lo permite, el castigo económico es real y permanente: entre un 13% y un 21% menos de pensión, según la carrera laboral acumulada. Planificar, hacer números y valorar alternativas como la jubilación parcial o la activa puede ser la clave para que ese paso tan esperado no se convierta en un lastre para siempre.