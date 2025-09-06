Niño Becerra lanza una advertencia sobre la subida de precios en los billetes de avión: "La mejor manera es no comprar"

Los precios de los billetes del avión son uno de los verdaderos quebraderos de cabeza para los turistas, porque varían constantemente en función de la temporada, la antelación con la que se compren y las políticas de las aerolíneas. Por eso, el economista Santiago Niño Becerra explique cómo se pueden controlar el valor de los mismos después de que la aerolínea Delta Airlines se plantee cambiar el precio en función de los motivos del viaje.

La compañía americana se está planteando usar la Inteligencia Artificial para modificar el sistema de precios de los billetes en función de los motivos del viaje, una medida que podría impactar especialmente en los desplazamientos de negocios, ocio o motivos familiares.

Esto no es lo que ocurra actualmente, porque el precio de los billetes de avión se determina mediante tarifas dinámicas, que varían según la demanda o la ocupación prevista de los vuelos. Sin embargo, la propuesta de Delta abre la puerta a un encarecimiento en determinados tipos de viajes.

Una comparación con el mercado de la vivienda

En su cuenta de X (antes Twitter), Niño Becerra comparaba esta situación con la vivienda: "Es una evolución de los precios dinámicos y, pienso, los destinatarios mayoritarios serán quienes hacen viajes de negocios. A otro nivel aquí lo estamos comentando: en España, los precios de la vivienda y alquileres aumentarán hasta que la demanda no pueda pagar más".

El economista establece un paralelismo entre el mercado aéreo y el inmobiliario. En ambos casos es la demanda la que determina los precios mientras que la oferta únicamente se limita a modularlos y aplicarlos. Según su análisis, este tipo de dinámica conduce a un encarecimiento progresivo hasta que los consumidores alcanzan el límite de lo que están dispuestos o pueden pagar.

La única forma de frenar la escalada

Niño Becerra también advierte de que la única herramienta real por parte de los consumidores es dejar de comprar. "La demanda solo puede oponerse de un modo: negándose a comprar", publica el economista. Esta reflexión no solo afecta a los vuelos, sino también a bienes esenciales como la vivienda, donde el margen de maniobra de las familias es mucho más reducido.