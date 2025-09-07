Hacienda inicia el pago de las devoluciones del IRPF a pensionistas mutualistas: fechas, plazos y cómo reclamar

La Agencia Tributaria ha comenzado a abonar en agosto las devoluciones del IRPF a pensionistas mutualistas que cotizaron a través de antiguas mutualidades antes de 1978 y que, según reconoció el Tribunal Supremo, sufrieron una doble imposición fiscal. Se trata de un colectivo de casi dos millones de jubilados y herederos que llevaban meses a la espera, después de que el procedimiento abierto en 2024 quedara suspendido en diciembre.

Según confirman fuentes del Ministerio de Hacienda, dirigido por María Jesús Montero, los pagos seguirán efectuándose durante los próximos meses y la previsión es que todas las devoluciones se realicen antes de que acabe 2025. El importe medio ronda los 4.000 euros por persona y se ingresará en un único pago, en lugar de en varios plazos como se barajó inicialmente.

Fin a meses de incertidumbre

La medida pone fin a la incertidumbre de miles de jubilados, muchos de ellos de avanzada edad, que vieron cómo en diciembre de 2024 sus solicitudes quedaban anuladas y se establecía un nuevo trámite. Finalmente, en abril de 2025, Hacienda habilitó un formulario unificado para reclamar de forma conjunta los ejercicios 2019, 2020, 2021 y 2022 (y los años anteriores no prescritos).

Desde colectivos como Condefel (Confederación de prejubilados y jubilados de Telefónica) confirman que ya hay afectados que han recibido los ingresos o notificaciones electrónicas con las cantidades a percibir. No obstante, otros pensionistas aún esperan resolución.

Quién puede reclamar

Tienen derecho a la devolución:

Los mutualistas jubilados que cotizaron entre 1967 y 1978.

que cotizaron entre 1967 y 1978. Los herederos de beneficiarios fallecidos entre 2019 y 2024.

La solicitud debe realizarse a través de la sede electrónica de la Agencia Tributaria, en el apartado específico para mutualistas, aportando un número de cuenta bancaria y un teléfono de contacto.

Plazos para solicitar la devolución

La Agencia Tributaria recuerda que, en función de si se presentó una solicitud anterior o no, los plazos para reclamar varían:

Hasta el 2 de febrero de 2026 para ejercicios 2020, 2021 y 2022.

para ejercicios 2020, 2021 y 2022. Hasta el 2 de febrero de 2027 para ejercicios 2021 y 2022.

para ejercicios 2021 y 2022. Hasta el 2 de febrero de 2028 para ejercicio 2022.

Ya se están abonando las devoluciones del IRPF a jubilados por las cotizaciones de mutualidades previas a 1978. / INFORMACIÓN

En caso de haber presentado una solicitud antes del 22 de diciembre de 2024, aunque quedó sin efecto, interrumpió la prescripción. En ese caso, el nuevo plazo se amplía a 4 años y 217 días desde la fecha de presentación anterior.

Hacienda ha confirmado que abonará también intereses de demora, calculados desde la fecha de la primera solicitud de devolución, incluso si esta quedó suspendida.

Para resolver dudas, la Agencia Tributaria ha habilitado en su web un espacio específico con información actualizada, un vídeo explicativo y un número de atención telefónica (91 889 81 46), disponible de lunes a viernes de 9 a 14 horas.