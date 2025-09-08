Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre los cambios en las pensiones en 2026: “El trabajador no tendrá que elegir”

A partir del año 2026 se introducirán cambios a la hora de calcular las pensiones que los trabajadores deben tener en cuenta. Estas modificaciones afectan al modo en el que se calcula la base reguladora, que es la que determina el importe final de la pensión, pero también a cómo se integran las lagunas de cotización, esos periodos de tiempo sin cotizar en nuestra vida laboral.

Estos cambios tendrán un efecto directo sobre las pensiones de los trabajadores que se jubilen a partir del año 2026 y están recogidas en el Real Decreto Ley 2/2023.

Cómo se calculará la pensión a partir de 2026

A partir del año que viene habrá un sistema dual que cambiará la forma en la que la Seguridad Social calcula el importe de las pensiones. Se realizará un doble cálculo en el que se barajarán dos opciones y se elegirá la más ventajosa para el trabajador.

Tal y como explica el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz en su canal de Youtube, la primera fórmula es la actual. Así, se cogen los últimos 25 años de cotización y se realizan las medias en base a este periodo. Muñoz explica que este método suele beneficiar a aquellos trabajadores con carreras estables.

La segunda opción, que es la que se introduce a partir de 2026 es en la que se hará una media en los últimos 29 años de cotización pero se excluirán las 24 peores mensualidades, es decir, se calculará la base reguladora en función de los 27 años mejores dentro de los últimos 29 de cotización. Según el funcionario de la Seguridad Social este método beneficiará a aquellos trabajadores con carreras laborales más inestables.

“Será la Seguridad Social la que, de oficio, calcule ambas bases reguladoras y resolverá la pensión de jubilación con el importe de mayor cuantía. Es decir, en principio el trabajador no tiene que preocuparse por nada ni tendrá que elegir entre ambos métodos”, aclara Muñoz, quien añade que “este nuevo sistema dual de cálculo de la base reguladora no perjudicará en nada a los nuevos pensionistas, ya que o bien, por un lado, se le resuelve la pensión teniendo en cuenta la fórmula actual de los últimos 25 años, o bien se le resuelve la pensión en función del nuevo sistema en el supuesto de que sea más beneficioso”.

Eso sí, el técnico aclara que este nuevo cálculo de las pensiones se aplicará de forma gradual y progresiva entre 2026 y 2037.

Cambios en la jubilación a partir de 2026: lagunas de jubilación

Las lagunas de cotización son esos periodos de nuestra vida laboral en los que no hemos cotizado, y ahora se integrarán en nuestra base de cotización de forma distinta para algunos trabajadores. Este es un aspecto muy importante ya que sobre esa base de cotización se calcula el importe de la pensión.

Muñoz explica que en estos periodos, en lugar de aparecer con un 0 se integran de la siguiente forma:

las primeras 48 lagunas de cotización se integran con el 100% de la base mínima de cotización

el resto de lagunas de cotización se integran con el 50% de la base mínima de cotización.

Eso es lo que se ha venido haciendo hasta ahora y se seguirá haciendo de forma general, pero a partir de 2026 cambiará para mujeres y padres con hijos que se jubilen a partir de 2026. “Las mujeres que se jubilen a partir del año 2026 y los padres con hijos que hayan visto interrumpida su carrera laboral en el nacimiento de sus hijos, las lagunas de cotización se le integrarán de la siguiente manera:

Las 60 primeras lagunas de cotización se integrarán con el 100% de la base mínima de cotización.

de la base mínima de cotización. Las 24 siguientes con el 80% de la base mínima de cotización

de la base mínima de cotización El resto con el 50% de la base mínima de cotización"

“Ambos cambios, tanto la manera de calcular la base reguladora como la nueva manera de integrar la laguna de cotización pueden tener efectos positivos en la pensión de jubilación de todos los trabajadores que se jubilen a partir del año 2026”, concluye Muñoz.