Donaciones a familiares: este es el límite de las transferencias sin declarar a Hacienda

Ayudar económicamente a un hijo, nieto o hermano es una práctica común en muchas familias españolas. Sin embargo, aunque estas operaciones se realicen con la mejor intención, pueden tener consecuencias fiscales importantes si no se gestionan correctamente. La Agencia Tributaria tiene mecanismos específicos para detectar lo que denomina donaciones encubiertas, y establecer si estas deben tributar. Por eso, es crucial conocer los límites de las transferencias sin declarar y cómo actuar para evitar sanciones.

¿Cuál es el límite para transferencias sin declarar?

El límite de Hacienda para las transferencias bancarias que deben declararse de forma obligatoria es de 10.000 euros. Esta cifra marca el umbral a partir del cual la operación puede ser considerada una donación y estar sujeta al Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD).

Sin embargo, a partir de 6.000 euros, cualquier transferencia puede ser objeto de análisis por parte de la Agencia Tributaria. Este control se realiza en virtud de la Ley 10/2010, de prevención del blanqueo de capitales y la financiación del terrorismo, que busca evitar actividades financieras fraudulentas o ilícitas.

¿Qué pasa si transfiero más de 3.000 euros?

Aunque muchos lo desconocen, los bancos están obligados a informar automáticamente a Hacienda de todas las transferencias superiores a 3.000 euros. Esto no implica necesariamente una sanción, pero sí puede activar una investigación por parte de la Agencia Tributaria, que pedirá justificar el origen, destino y motivo del dinero, así como la relación entre las personas involucradas.

La Agencia Tributaria podría contar estos traspasos como donaciones encubiertas. / Europa Press

Por lo tanto, si vas a realizar una transferencia a un familiar, conviene tener toda la documentación preparada, especialmente si supera los 3.000 euros.

Sanciones por no declarar una donación

La Agencia Tributaria puede imponer multas muy elevadas si se detecta una donación no declarada. Estas sanciones pueden oscilar entre un mínimo de 600 euros y hasta el 150% del valor de la donación, dependiendo de la gravedad de la infracción (leve, grave o muy grave).

Además, se suman los intereses de demora, que pueden incrementar considerablemente el importe total a pagar. En los casos más graves, incluso puede haber amonestaciones públicas o consecuencias penales si se detecta blanqueo de capitales.

¿Qué hacer si es un préstamo entre familiares?

Muchas personas intentan evitar el pago del impuesto simulando un préstamo. Sin embargo, Hacienda puede considerar que se trata de una donación encubierta si no hay un contrato firmado, plazos de devolución, intereses pactados y movimientos bancarios que lo respalden.

Un préstamo válido entre particulares debe cumplir ciertos requisitos formales: