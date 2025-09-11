Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad, desvela cómo jubilarse a los 65 años en 2026: "Hay dos excepciones"

La jubilación en nuestro país ha experimentado varios cambios en los últimos años. El aumento progresivo en la edad de jubilación es uno de ellos y, probablemente, uno de los que más interesan a los trabajadores.

Hasta el año 2013 los trabajadores en España podían jubilarse a los 65 años de edad siempre y cuando tuvieran 15 años cotizados en toda la vida laboral y dos de ellos en esos últimos 15 años. Pero a partir de ese momento la edad ha ido aumentando hasta alcanzar en 2027 los 67 años de edad. A partir del 1 de enero de 2026, la edad legal de jubilación ordinaria en España será de 66 años y 10 meses.

Año Años cotizados Edad de jubilación 2025 < 38 años y tres meses 66 años y 8 meses 2025 ≥ 38 años y tres meses 65 años 2026 < 38 años y tres meses 66 años y 10 meses 2026 ≥ 38 años y tres meses 65 años 2027 < 38 años y 6 meses 67 años 2027 ≥ 38 años y 6 meses 65 años

Ahora bien, existen dos excepciones a esta regla como explica el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz en su canal de Youtube. Según la disposición transitoria cuarta de la Ley General de la Seguridad Social, hay trabajadores que se podrán acoger a la legislación anterior y se podrán jubilar a los 65 años.

“Podrán hacerlo aquellos trabajadores que cesaron su actividad antes del 1 de abril de 2013, que es cuando entró en vigor la legislación actual y siempre que desde entonces hasta el día de hoy no hayan trabajado o lo hayan hecho de manera esporádica”.

También podrán jubilarse a los 65 años trabajadores que tengan cotizados más de 38 años y tres meses.

¿Qué pensión se cobrará en 2026?

Muñoz explica que también hay cambios a partir de 2026 en lo relativo al cálculo de la pensión de jubilación. A partir del 1 de enero de 2026 la Seguridad Social hará un doble cálculo. Por un lado se cogerá como base reguladora la media de la base de cotización de los últimos 25 años, como hasta ahora. “Y por otro lado será el resultado de dividir entre 352,33 las 302 mejores bases de cotización de los últimos 304 meses cotizados”, explica el funcionario, o dicho de otro modo se hará una media en los últimos 29 años de cotización pero se excluirán las 24 peores mensualidades.

La Seguridad Social será la encargada de optar por la mejor opción para que el trabajador cobre el mayor importe en su jubilación.

Para 2026 se requiere tener al menos 36 años y 6 meses cotizados para tener derecho al 100% de pensión de jubilación.