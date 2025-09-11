El SEPE busca personal sin experiencia para trabajar en Alicante: contrato indefinido y jornada completa

A la hora de buscar trabajo en nuestro país, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es uno de los organismos clave. Además de gestionar las prestaciones por desempleo, el SEPE cuenta con un portal de empleo en el que se recopilan las ofertas de trabajo: Empléate.

Esta plataforma centraliza ofertas laborales de empresas, portales privados y administraciones públicas, facilitando el acceso a miles de vacantes en tiempo real. Se trata de una plataforma online gratuita que permite a los ciudadanos consultar y acceder a ofertas de empleo actualizadas, sin necesidad de registrarse. Además, quienes se registran tienen acceso a funcionalidades adicionales, como subir su currículum, seguir el estado de sus candidaturas o recibir alertas personalizadas.

Para buscar ofertas de trabajo en Empléate sólo tienes que entrar en la web y poner el trabajo que buscas y, si quieres, la ciudad en la que quieres realizar la búsqueda. A continuación podrás ordenar los resultados y usar diferentes filtros como la clasificación ocupaciones, el portal de origen, las condiciones del contrato, el tipo de jornada laboral, los estudios requeridos y la experiencia laboral. Igualmente, puedes afinar más la búsqueda por ubicación y provincia.

Cuando pinches sobre una oferta podrás leer la descripción de la oferta, el tipo de jornada, el número de vacantes, tipo de contrato, salario (en su caso), la provincia y el botón para poder inscribirse en el puesto. Para ello deberás darte de alta como persona en la pestaña crear cuenta que se encuentra en la misma página web arriba a la derecha.

¿Cobras menos de 888 euros al mes? Esta ayuda del SEPE es para ti / Eva Abril

Trabajos en Alicante sin experiencia

El SEPE tiene estas ofertas activas en la provincia de Alicante para las que no hace falta experiencia y en las que se ofrece un contrato indefinido a jornada completa. Son las siguientes: