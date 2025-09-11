El SEPE busca personal sin experiencia para trabajar en Alicante: contrato indefinido y jornada completa
Las ofertas de empleo se pueden consultar en su portal de búsqueda 'Empléate'
A la hora de buscar trabajo en nuestro país, el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) es uno de los organismos clave. Además de gestionar las prestaciones por desempleo, el SEPE cuenta con un portal de empleo en el que se recopilan las ofertas de trabajo: Empléate.
Esta plataforma centraliza ofertas laborales de empresas, portales privados y administraciones públicas, facilitando el acceso a miles de vacantes en tiempo real. Se trata de una plataforma online gratuita que permite a los ciudadanos consultar y acceder a ofertas de empleo actualizadas, sin necesidad de registrarse. Además, quienes se registran tienen acceso a funcionalidades adicionales, como subir su currículum, seguir el estado de sus candidaturas o recibir alertas personalizadas.
Para buscar ofertas de trabajo en Empléate sólo tienes que entrar en la web y poner el trabajo que buscas y, si quieres, la ciudad en la que quieres realizar la búsqueda. A continuación podrás ordenar los resultados y usar diferentes filtros como la clasificación ocupaciones, el portal de origen, las condiciones del contrato, el tipo de jornada laboral, los estudios requeridos y la experiencia laboral. Igualmente, puedes afinar más la búsqueda por ubicación y provincia.
Cuando pinches sobre una oferta podrás leer la descripción de la oferta, el tipo de jornada, el número de vacantes, tipo de contrato, salario (en su caso), la provincia y el botón para poder inscribirse en el puesto. Para ello deberás darte de alta como persona en la pestaña crear cuenta que se encuentra en la misma página web arriba a la derecha.
Trabajos en Alicante sin experiencia
El SEPE tiene estas ofertas activas en la provincia de Alicante para las que no hace falta experiencia y en las que se ofrece un contrato indefinido a jornada completa. Son las siguientes:
- La empresa Orona busca a dos técnicos de mantenimiento de ascensores para la zona de Torrevieja y Orihuela. Es necesario estar homologado para el mantenimiento de ascensores con todos los estudios y certificados y se valorará la experiencia. El horario es de 08.30 a 13.30 horas y de 15.00 a 18.00 horas. El sueldo está entre 21.000 y 28.000 euros brutos al año.
- Tres conductores para vehículo rígido y/o tráiler para el ámbito nacional. Hay que estar en posesión del permiso C y/o CE. El contrato es indefinido y el sueldo es de entre 20.800 y 22.000 euros brutos al año.
- Se busca a una persona para trabajar como ayudante de almacén y reparto de bebidas y alimentación para el sector de la hostelería. El sueldo es de 16.200 euros brutos al año.
- Ofrecen un puesto de trabajo en el sector del acabado de pieles. Como requisito se pide C1 de inglés y de hindi. El sueldo es de entre 16.575,96 y 18.000 euros brutos al año.
- Se busca a una persona para realizar mantenimiento correctivo de equipos y que realice el mantenimiento preventivo de maquinaria, entre otros para el Matadero de Orihuela. El horario es de 14.00 a 22 horas y el sueldo es de 18.600 euros brutos al año.
