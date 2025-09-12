Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: “Las empresas tienen la obligación de actuar ante los casos de acoso”

El acoso laboral sigue siendo uno de los grandes problemas en muchas empresas en España. Comentarios ofensivos, trato discriminatorio, presiones continuas o actitudes de hostigamiento pueden convertirse en un auténtico calvario para los trabajadores que lo sufren. En su canal de Instagram Un Tío Legal, el abogado laboralista Ignacio de la Calzada recuerda que las empresas no solo deben prevenir este tipo de conductas, sino que tienen la obligación de actuar cuando reciben una denuncia de acoso en el trabajo.

Según explica el letrado, muchos empleados no saben cómo iniciar el protocolo interno de acoso en su empresa, lo que hace que las denuncias queden en el aire o se pierdan en la burocracia. La clave, insiste, está en dejar todo por escrito y de manera formal, para que la organización esté obligada a abrir una investigación y dar una respuesta oficial. Solo de esta forma se garantiza que la denuncia no se archive sin más.

Protocolo de acoso laboral

El primer paso, señala De la Calzada, es presentar un escrito formal dirigido a Recursos Humanos o a la persona responsable del protocolo de acoso dentro de la empresa. No basta con comentarlo verbalmente ni con mandar un simple correo electrónico; lo importante es que quede constancia oficial. Por eso, el abogado recomienda hacerlo mediante registro de entrada en la compañía, por correo certificado o incluso por burofax, ya que son las vías que aseguran una prueba fehaciente del envío.

Las empresas están obligadas a actuar ante cualquier caso de acoso laboral / Jordi Otix / EPC

En ese escrito, el trabajador debe describir de manera clara y detallada lo ocurrido: fechas concretas, lugares, las personas implicadas y los hechos que constituyen el acoso. Además, es fundamental aportar todas las pruebas disponibles, como correos electrónicos, mensajes, grabaciones o incluso testigos que puedan acreditar la situación. Cuantos más elementos objetivos se presenten, más sólida será la denuncia y más difícil será que la empresa la minimice.

Una vez presentada la denuncia, el trabajador debe quedarse siempre con una copia sellada o con el justificante de envío. Este documento servirá como prueba en caso de que la empresa no actúe y el caso tenga que escalarse a instancias superiores. En palabras de Ignacio de la Calzada, “sin copia o prueba de envío, tu denuncia no existe”. Por tanto, este paso es esencial para proteger los derechos del empleado frente a posibles represalias o negligencias por parte de la organización.

A partir de ahí, la empresa está legalmente obligada a activar el protocolo de acoso, lo que implica investigar la situación y emitir una respuesta por escrito. La compañía no puede mirar hacia otro lado ni archivar la denuncia sin más. Si no cumple con su obligación, el trabajador puede recurrir a la Inspección de Trabajo para denunciar la inacción de la empresa. Y si la situación se agrava o no se resuelve, siempre queda la vía judicial para reclamar los derechos vulnerados.