Juanma Lorente, abogado laboralista: "Beber cerveza estando de baja puede provocar un despido"

Parece una exageración, pero no lo es: una simple cerveza puede costarte el trabajo, especialmente si estás de baja médica. Así lo ha explicado el abogado Juanma Lorente en un vídeo en su cuenta de TikTok, donde advierte a los trabajadores sobre los riesgos de realizar actividades incompatibles con su estado de salud durante una baja laboral. Y no se trata de una suposición, sino de un caso real que ya ha sido resuelto por la justicia española.

Según relata Lorente, una trabajadora fue despedida de forma disciplinaria y sin indemnización tras ser grabada por un detective privado bebiendo una cerveza mientras estaba de baja médica. Al día siguiente recibió la carta de despido, y aunque intentó recurrir a los tribunales para impugnarlo, tanto el juez como el Tribunal Superior de Justicia respaldaron la decisión de la empresa, avalando la legalidad del despido.

Beber cerveza estando de baja

¿La razón? La baja médica de la trabajadora se debía a un problema de varices, y en su caso concreto, el consumo de alcohol estaba médicamente contraindicado por los profesionales que la atendían. Beber cerveza, en ese contexto específico, no era simplemente una acción inocente, sino una actividad contraria al tratamiento prescrito. Por tanto, la empresa pudo demostrar que la empleada había incumplido las recomendaciones médicas, poniendo en entredicho la veracidad de su baja y la buena fe contractual.

Beber cerveza estando de baja puede provocar un despido. / IMAS

Lorente subraya que no es ilegal beber cerveza estando de baja, en términos generales. Nadie te va a despedir por tomarte una caña si estás recuperándote de una gripe leve o una lesión menor, siempre que eso no interfiera con tu recuperación. Pero si los médicos han indicado expresamente que no debes beber alcohol, y tú lo haces igualmente, entonces sí existe una base legal para que la empresa te despida, porque estarías realizando una actividad incompatible con tu recuperación.

Este caso sirve como advertencia para todos los trabajadores. Estar de baja no significa estar de vacaciones ni disponer de libertad absoluta para hacer lo que se quiera. La baja médica es una situación protegida, pero también condicionada: se espera que el trabajador colabore con su recuperación y no realice conductas que la perjudiquen. De lo contrario, la empresa tiene derecho a tomar medidas legales y, como se ha visto, puede incluso prescindir del trabajador sin necesidad de pagar indemnización.

Cada vez es más común que las empresas, ante sospechas de fraude o abuso de la baja médica, recurran a detectives privados para verificar si los empleados realmente están cumpliendo con las pautas médicas. Aunque pueda parecer una medida extrema, es totalmente legal, siempre que se respeten los derechos fundamentales del trabajador y no se vulneren su intimidad o su dignidad. En este caso, las imágenes del detective fueron suficientes para justificar el despido.