La oferta de trabajo parece idónea y una oportunidad única: entrar en redes sociales, dar 'me gusta' a ciertas publicaciones y cobrar por ello. Pero, en realidad, este empleo de ensueño esconde una nueva ciberestafa que se ha extendido de tal modo por todo el país que ha obligado a la Policía Nacional a lanzar un comunicado a la población para que no caigan en este engaño.

"¿Has recibido una oferta de trabajo por redes sociales? ¿Te ofrecen ganar dinero dando 'like' a vídeos publicados en diferentes plataformas? Cuidado, es una estafa", ha alertado la Policía Nacional sobre este nuevo 'timo' en el que los ciberdelincuentes se ponen en contacto con sus futuras víctimas a través de redes sociales y mensajería instantánea para comunicarles una oferta laboral que permite una alta remuneración realizando la sencilla tarea de dar 'me gusta' a ciertas publicaciones.

La Policía Nacional recomienda dudar de este tipo de anuncios de empleo

Pero, para ello, deben invertir una pequeña cantidad de dinero que les aseguran que les será devuelta junto con su retribución por este trabajo. "Al principio, te pagarán por ello, pero en seguida dejarán de hacerlo", ha recalcado la Policía. Y es que, en un primer momento, los estafadores les devuelven esta inversión y les pagan por su trabajo para ganarse su confianza, lo que hace que el empleado pida una nueva tarea.

La Policía Nacional alerta del engaño que esconden las nuevas ofertas de trabajo online: "Al final, solo te quedarán deudas" / POLICÍA NACIONAL

Ahí es cuando los ciberdelincuentes piden una inversión mayor prometiendo también mayores beneficios. Tras el ingreso por parte del ciudadano, los criminales desaparecen y la víctima no puede volver a comunicarse con ellos ni recuperar su dinero. "Pero mucho cuidado, porque además pueden utilizar tus datos personales para abrir cuentas bancarias", ha añadido la Policía. Tras lo que ha asegurado: "Al final, solo te quedarán deudas o no podrás recuperar tu dinero".

INCIBE alerta de este 'timo' que está siendo "muy habitual

La incidencia de esta nueva problemática es tal que incluso el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha pedido precaución a la sociedad para no caer en este engaño que está siendo "muy habitual". "Estas falsas ofertas de empleo suelen llegar a través de WhatsApp, aunque también pueden llegar a través de Telegram o en mensajes privados de redes sociales, como Instagram o Facebook", ha recalcado al respecto.

Para evitar esta estafa, INCIBE ha recomendado a los ciudadanos que, al encontrarse este tipo de ofertas, se aseguren de que la información que contiene es coherente y real. Además, ha aconsejado dudar de la veracidad de la misma si la oferta se recibe sin haberla solicitado o si el anuncio está mal redactado o contiene faltas de ortografía. "Si tras enviar una solicitud para optar a un puesto de trabajo te solicitan dinero o efectuar un pago bajo algún pretexto, no accedas a las peticiones sin más. Analiza la situación detenidamente ya que podrías estar ante un caso claro de fraude", ha añadido.

Cómo actuar ante la estafa de las falsas ofertas de trabajo en redes sociales

De igual modo, ha incidido en la necesidad de sospechar de anuncios que publiciten trabajos desde casa o en el extranjero que estén bien remunerados y para los que no se pida ningún tipo de experiencia previa.

Si se ha caído en esta estafa, INCIBE ha recomendado reportar al usuario que ofreció la falsa oferta de empleo, contactar con el banco para atajar la situación y tomar las medidas de seguridad oportunas, recopilar todas las pruebas posibles y presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.