La Policía Nacional alerta del engaño que esconden las nuevas ofertas de trabajo online: "Al final, solo te quedarán deudas"
Los ciberdelincuentes aprovechan estos supuestos empleos para hacerse con los datos personales de sus víctimas o pedirles que abonen cierta cantidad de dinero
Sarai Bausán García
La oferta de trabajo parece idónea y una oportunidad única: entrar en redes sociales, dar 'me gusta' a ciertas publicaciones y cobrar por ello. Pero, en realidad, este empleo de ensueño esconde una nueva ciberestafa que se ha extendido de tal modo por todo el país que ha obligado a la Policía Nacional a lanzar un comunicado a la población para que no caigan en este engaño.
"¿Has recibido una oferta de trabajo por redes sociales? ¿Te ofrecen ganar dinero dando 'like' a vídeos publicados en diferentes plataformas? Cuidado, es una estafa", ha alertado la Policía Nacional sobre este nuevo 'timo' en el que los ciberdelincuentes se ponen en contacto con sus futuras víctimas a través de redes sociales y mensajería instantánea para comunicarles una oferta laboral que permite una alta remuneración realizando la sencilla tarea de dar 'me gusta' a ciertas publicaciones.
La Policía Nacional recomienda dudar de este tipo de anuncios de empleo
Pero, para ello, deben invertir una pequeña cantidad de dinero que les aseguran que les será devuelta junto con su retribución por este trabajo. "Al principio, te pagarán por ello, pero en seguida dejarán de hacerlo", ha recalcado la Policía. Y es que, en un primer momento, los estafadores les devuelven esta inversión y les pagan por su trabajo para ganarse su confianza, lo que hace que el empleado pida una nueva tarea.
Ahí es cuando los ciberdelincuentes piden una inversión mayor prometiendo también mayores beneficios. Tras el ingreso por parte del ciudadano, los criminales desaparecen y la víctima no puede volver a comunicarse con ellos ni recuperar su dinero. "Pero mucho cuidado, porque además pueden utilizar tus datos personales para abrir cuentas bancarias", ha añadido la Policía. Tras lo que ha asegurado: "Al final, solo te quedarán deudas o no podrás recuperar tu dinero".
INCIBE alerta de este 'timo' que está siendo "muy habitual
La incidencia de esta nueva problemática es tal que incluso el Instituto Nacional de Ciberseguridad (INCIBE) ha pedido precaución a la sociedad para no caer en este engaño que está siendo "muy habitual". "Estas falsas ofertas de empleo suelen llegar a través de WhatsApp, aunque también pueden llegar a través de Telegram o en mensajes privados de redes sociales, como Instagram o Facebook", ha recalcado al respecto.
Para evitar esta estafa, INCIBE ha recomendado a los ciudadanos que, al encontrarse este tipo de ofertas, se aseguren de que la información que contiene es coherente y real. Además, ha aconsejado dudar de la veracidad de la misma si la oferta se recibe sin haberla solicitado o si el anuncio está mal redactado o contiene faltas de ortografía. "Si tras enviar una solicitud para optar a un puesto de trabajo te solicitan dinero o efectuar un pago bajo algún pretexto, no accedas a las peticiones sin más. Analiza la situación detenidamente ya que podrías estar ante un caso claro de fraude", ha añadido.
Cómo actuar ante la estafa de las falsas ofertas de trabajo en redes sociales
De igual modo, ha incidido en la necesidad de sospechar de anuncios que publiciten trabajos desde casa o en el extranjero que estén bien remunerados y para los que no se pida ningún tipo de experiencia previa.
Si se ha caído en esta estafa, INCIBE ha recomendado reportar al usuario que ofreció la falsa oferta de empleo, contactar con el banco para atajar la situación y tomar las medidas de seguridad oportunas, recopilar todas las pruebas posibles y presentar una denuncia ante las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.
- Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche espera a que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
- El empresario castellonense Felipe Peraire compra un centro comercial en Alicante al fondo Europa Capital
- Los agricultores piden la demolición del espigón de Guardamar por el riesgo de inundaciones
- El SEPE busca personal sin experiencia para trabajar en Alicante: contrato indefinido y jornada completa
- El PSOE rechaza que el alcalde de Benidorm convierta a la ciudad en el refugio de Mazón con la cena de este 12 de septiembre
- El primer premio de la Lotería Nacional cae en este municipio de Alicante
- El juzgado perdona 50.000 euros a un alicantino que acabó en la calle tras caer en una estafa por internet
- Vecinos de El Altet denuncian una plaga de serpientes que da 'miedo' y se quejan de que 'Elche no nos escucha