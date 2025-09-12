Una semana de vacaciones pagadas si tu mascota se ha muerto: así es el nuevo permiso retribuido que solo ofrece esta empresa española

Las mascotas se han convertido en un miembro más de la familia para muchas personas, que las quieren tanto como a un hijo. Por eso, cuando enferman o fallecen es ser devastador, y los dueños pasan momentos de profundo dolor. La pérdida de un perro o un gato deja un vacío enorme, y muchos empleados se preguntan si tienen derecho a días libres para afrontar el duelo. En respuesta a esta necesidad, la empresa Pets and Vets ha creado un permiso retribuido de una semana, para permitir a sus trabajadores superar la pérdida de su querida mascota.

Los perros y los gatos no solo nos acompañan en los días difíciles, sino que también llenan nuestro hogar de alegría y cariño. Actualmente, casi la mitad de los hogares españoles tienen una mascota, una cifra que ha crecido en los últimos años gracias al aumento de la conciencia sobre los beneficios emocionales y físicos de compartir la vida con un animal. Además, muchas de las personas que tienen un animal de compañía y fallece, deciden adoptar otro para continuar con su cuidado, porque han comprobado que es muy útil pasar sus días con alguna mascota.

Por eso, en muchas compañías surge el debate sobre si deberían dar permisos para el cuidado de los animales de compañía, con el objetivo de reconocer el vínculo emocional que las personas tienen con sus compañeros y fomentar un entorno laboral que permita la conciliación.

Pets and Vets ya ha dado un paso

La empresa española Pets and Vets, dedicada al cuidado de los animales, ha decidido conceder a sus trabajadores un permiso retribuido de una semana tras la muerte de su mascota y tres días libres adicionales en caso de adopción de un nuevo animal. De este modo, se reconoce por primera vez el vínculo emocional entre las personas y sus mascotas.

El abogado laboralista Juanma Lorente ha explicado que esta medida supone un paso más en la forma en que se conciben los animales dentro de la sociedad: "El ordenamiento jurídico está tratando a las mascotas como un miembro más de la familia, pero esta empresa ha ido más allá y ha querido reconocer ese dolor y esa responsabilidad que conlleva tener un animal de compañía".

Por el momento, este reglamento interno de la empresa de veterinaria es el único documento que da días de permiso a sus trabajadores por motivos como este. En España, el Código Civil, en su artículo 333 bis, reconoce desde 2022 a las mascotas como "seres sintientes", un cambio legal que supuso un gran avance respecto a su consideración como simples bienes. Sin embargo, hasta ahora no existía en la legislación laboral un permiso específico por la pérdida de un animal.

Los permisos retribuidos no están generalizados

Lorente recuerda que estos permisos no están recogidos en el Estatuto de los Trabajadores, por lo que no son de aplicación general. Dependerá de la iniciativa de cada empresa incluirlos en sus convenios o normativas internas. Aun así, el experto no descarta que en un futuro pueda incorporarse a la legislación nacional, del mismo modo que ya se reconocen permisos por fallecimiento de familiares.

"Hay personas que quieren más a sus mascotas que a algunos miembros de su familia y que estarían mucho más dolidas por la muerte de su perro o de su gato que si se le muere un tío", subraya Lorente. El abogado señala la importancia de reconocer este vínculo en la vida laboral de los trabajadores.

La medida ha generado debate en la sociedad, porque para algunos, este permiso retribuido se trata de un avance en la conciliación emocional y personal, mientras que otros consideran que no debería equipararse la pérdida de una mascota con la de un familiar humano.