Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, revela el truco para saber qué IRPF te aplicarán a tu pensión

A la hora de jubilarse es normal que surjan muchas dudas sobre a qué edad se podrá hacer efectiva, cuánto tiempo hay que tener cotizado y la cuantía de lo que se cobrará todos los meses.

En el año 2013 los periodos y tiempos de cotización cambiaron. Hasta ese año los trabajadores que tuvieran 65 años y hubieran cotizado 15 años en su vida laboral, y dos de ellos estos últimos 15, podían retirarse. Pero a partir de ese momento la edad para jubilarse ha ido aumentando hasta alcanzar en 2027 los 67 años de edad. En esta tabla se pueden ver los años cotizados que hay que tener desde 2025 a 2017 y la edad a la que podríamos retirarnos.

Año Años cotizados Edad de jubilación 2025 < 38 años y tres meses 66 años y 8 meses 2025 ≥ 38 años y tres meses 65 años 2026 < 38 años y tres meses 66 años y 10 meses 2026 ≥ 38 años y tres meses 65 años 2027 < 38 años y 6 meses 67 años 2027 ≥ 38 años y 6 meses 65 años

Retención IRPF en la pensión

El funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz aborda la cuestión de qué IRPF hay que aplicar cuando estamos calculando esta pensión. En primer lugar, informa de que se puede solicitar un informativo de jubilación a la Seguridad Social en el que se nos explicará el importe bruto de nuestra pensión en 14 pagas. Este documento se basa en una fecha de jubilación propuesta y se nos indica la edad a la que podríamos jubilarnos, la modalidad de jubilación y las cotizaciones acreditadas. Igualmente, se nos indica la base reguladora, el importe total de la pensión y el porcentaje que cobraríamos en base a los años cotizados, además de si nos corresponde algún complemento. En caso de que estuviéramos solicitando información sobre la jubilación parcial también se indicaría el porcentaje reductor.

Cómo saber qué IRPF se aplica a nuestra pensión

Muñoz explica que una vez con este importe en nuestro poder debemos acceder a la página web de la Agencia Tributaria donde, a través de una herramienta, podremos rellenar nuestros datos económicos y personales y nos dirá qué porcentaje de IRPF debemos aplicar.

“Pero ojo, hay que tener en cuenta que Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS), al igual que cualquier otra empresa, inicialmente nos aplicará un IRPF teniendo en cuenta los ingresos que va desde el reconocimiento hasta final de año. De ahí que en muchas ocasiones, si por ejemplo nuestra pensión se reconoce en el mes de julio, no se nos aplique ningún tipo de IRPF, salvo que expresamente y voluntariamente así lo indiquemos”, añade Muñoz, que detalla que “a principios del año siguiente, el INSS nos aplicaría el IRPF correcto, ya que será el pagador en todo el ejercicio económico”.