Así hay que sacar dinero en el cajero para que no te roben: el truco que muchos desconocen

Los robos en los cajeros automáticos están a la orden del día. Por eso, es fundamental estar alerta y tener "mil ojos" cuando vas a realizar una operación en un cajero. La prevención es clave, y conocer algunos trucos de seguridad puede marcar la diferencia entre salir del cajero con tu dinero o convertirte en víctima de un robo.

Como primera medida de seguridad, es muy importante elegir bien el cajero automático del que vas a retirar dinero. Los expertos insisten en que siempre será mucho más seguro usar un cajero que se encuentra dentro de una sucursal bancaria, en lugar de uno instalado en la calle. ¿Por qué? Porque los cajeros situados en oficinas bancarias son revisados con mayor frecuencia por personal especializado, lo que reduce notablemente la posibilidad de que hayan sido manipulados por delincuentes para robar información o clonar tarjetas.

El truco más eficaz

Y aquí viene el truco que muchos desconocen pero que puede salvarte el dinero. Puede que nunca se te haya pasado por la cabeza, pero los delincuentes tienen la capacidad de instalar minicámaras ocultas en los cajeros automáticos. Estas cámaras están diseñadas para grabar cómo introduces tu PIN de seguridad. Con ese dato, y mediante técnicas de clonación de tarjetas —que lamentablemente dominan a la perfección—, pueden acceder a tu cuenta y empezar a vaciarla sin que te des cuenta. Por eso, los especialistas en seguridad bancaria recomiendan adoptar ciertos gestos preventivos que son muy fáciles de aplicar.

El truco para sacar dinero en el cajero y evitar robos / Europa Press

Uno de estos gestos es cubrir el teclado con tu mano libre mientras introduces el PIN. Puede parecer una tontería, pero este simple movimiento bloquea la visibilidad de cualquier cámara oculta que haya sido instalada de forma ilegal en el cajero. Al no poder captar el código de seguridad, los ladrones no pueden completar el robo. Según apuntan desde las principales entidades bancarias en España, este pequeño gesto "puede ser la diferencia entre que te roben o no". Así que la próxima vez que saques dinero, no lo olvides: tapa siempre el teclado con la otra mano.

Otras medidas de seguridad para sacar dinero

Además de este truco, hay otras medidas de seguridad que deberías adoptar cada vez que vayas a utilizar un cajero automático. Por ejemplo, antes de comenzar cualquier operación, observa el cajero detenidamente. Fíjate si hay algún dispositivo extraño adherido en la ranura de la tarjeta o en el área del teclado. También es importante evitar los cajeros que están en lugares poco transitados o con mala iluminación, ya que estos suelen ser más susceptibles a manipulaciones y robos.

PI STUDIO

Otro punto clave es no aceptar ayuda de desconocidos, especialmente si se ofrecen de forma espontánea mientras estás en el cajero. Aunque puedan parecer amables, muchas veces se trata de una táctica para distraerte y robarte. Si tienes algún problema durante la operación, lo más seguro es pedir ayuda a un empleado del banco o a alguien de confianza, nunca a un extraño.

Finalmente, no olvides revisar periódicamente tu cuenta bancaria. Accede a tu banca online y comprueba si hay movimientos sospechosos o cargos que tú no has realizado. En caso de detectar algo fuera de lo común, contacta de inmediato con tu banco. También puedes activar las notificaciones automáticas en tu móvil para estar al tanto de cada movimiento que se realice en tu cuenta.