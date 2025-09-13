David Jiménez, abogado, sobre los problemas entre hermanos por las herencias: "Hay que evitar los testamentos genéricos"

Hacer testamento es una de las decisiones más importantes que podemos tomar para asegurar que nuestro patrimonio se reparta de forma justa y sin conflictos entre nuestros herederos. David Jiménez, abogado especializado en herencias y muy activo en redes sociales, especialmente en Instagram, advierte sobre un error común: recurrir a testamentos genéricos que no contemplan las particularidades de cada caso. Según él, esta práctica puede generar disputas familiares y complicaciones legales innecesarias.

En sus publicaciones, David Jiménez insiste en que hacer un testamento claro y personalizado es clave para evitar futuros problemas. El primer consejo que ofrece es evidente pero no por ello menos importante: "Haz testamento y déjalo todo repartido de forma concreta". Muchos piensan que al dejar un testamento, cualquier documento genérico es suficiente, pero no es así. Un testamento bien redactado debe detallar qué bienes se entregan a cada heredero y en qué condiciones, respetando siempre la legalidad vigente. Esto evita malentendidos y conflictos entre los beneficiarios.

Los consejos para evitar problemas con las herencias / ShutterStock

El segundo consejo que destaca el abogado es aún más proactivo: "Reparte tus bienes en vida si puedes, ahora que estás tú para gestionar y explicar". En muchos casos, los conflictos familiares no surgen por el valor de los bienes, sino por cuestiones emocionales o de comunicación. Al repartir en vida, el testador tiene la posibilidad de explicar sus decisiones, garantizar la equidad y anticipar cualquier problema que pudiera surgir. Eso sí, Jiménez recomienda hacerlo con un buen asesoramiento fiscal, ya que en ocasiones donar en vida puede tener consecuencias impositivas más altas que una herencia.

Evita conflictos por la herencia

Además, David Jiménez recuerda que muchas herencias se complican por cuestiones menores: un mueble con valor sentimental, una cuenta compartida o incluso la posesión de un garaje. Por eso insiste en que, al redactar el testamento, se incluyan estos detalles. Dejar todo bien especificado —incluso los bienes de menor valor— puede ser la diferencia entre una herencia pacífica y una batalla legal entre hermanos.

El tercer y más insistente consejo del abogado es evitar los testamentos genéricos o “de cajón”. Estos modelos estándar no consideran las particularidades de cada familia ni de cada patrimonio. “Cada caso es único y merece un testamento a medida”, señala. Por eso, recomienda acudir a un abogado especialista en herencias que pueda estudiar el caso, anticipar problemas y redactar un documento personalizado, legal y claro. Un profesional también puede ayudarte a prever situaciones como la incapacidad de algún heredero, los derechos del cónyuge o la existencia de deudas.