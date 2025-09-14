Gregorio Estévez, agente inmobiliario, sobre cómo heredar una vivienda: "No pagas ni un solo euro de impuestos"

En España, el Impuesto de Sucesiones sigue generando debate por las diferencias de este tributo entre comunidades autónomas. En este caso, la residencia del ciudadano puede tener un enorme impacto en la economía familiar.

Este tipo impositivo grava la transmisión de bienes y derechos tras el fallecimiento de una persona. En herencias de patrimonio, la carga fiscal puede convertirse en un problema para algunas personas, puesto que no ofrece una liquidez inmediata.

Por este motivo, algunos expertos en economía reclaman una revisión del sistema. En este contexto, el agente inmobiliario Gregorio Estévez ha compartido un vídeo divulgativo sobre esta normativa que afecta a la herencia.

Según Estévez, hay una fórmula que "Hacienda no quiere que sepas". No obstante, el experto inmobiliario señala que aunque se trata de un camino "oculto", se encuentra dentro del marco normativo y la legislación vigente.

"Si han fallecido tus padres y te dejan un piso de herencia está al camino que más le gusta a Hacienda, en el que le pagas 30.000 euros de impuestos de sucesiones, y el que Hacienda no quiere que sepas", señala el agente inmobiliario.

"Tus padres van a hacer un fondo, se ponen como usufructuarios vitalicios, te hacen a ti único beneficiario y no pagas ni un solo euro de impuestos", destaca Estévez. De esta forma, el experto señala que ya no se consideraría una herencia y, por tanto, la vivienda estaría excluida del impuesto de sucesiones.

Ahora bien, habría otros gastos en materia de mantenimiento o ITP si la Agencia Tributaria la considera como una transmisión. De cualquier manera, este importe sería menor, aunque todo depende de la situación económica y del contexto de la herencia.

En algunas comunidades autónomas la bonificación es escasa, generando una situación muy diferente entre ciudadanos según el lugar de residencia. Con este escenario, el impuesto de sucesiones sigue generando un intenso debate entre la población.