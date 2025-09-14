Gregorio Estévez, agente inmobiliario, sobre cómo heredar una vivienda: "No pagas ni un solo euro de impuestos"
El impuesto de sucesiones sigue generando un intenso debate por las diferencias entre comunidades autónomas
Javier Fidalgo
En España, el Impuesto de Sucesiones sigue generando debate por las diferencias de este tributo entre comunidades autónomas. En este caso, la residencia del ciudadano puede tener un enorme impacto en la economía familiar.
Este tipo impositivo grava la transmisión de bienes y derechos tras el fallecimiento de una persona. En herencias de patrimonio, la carga fiscal puede convertirse en un problema para algunas personas, puesto que no ofrece una liquidez inmediata.
Por este motivo, algunos expertos en economía reclaman una revisión del sistema. En este contexto, el agente inmobiliario Gregorio Estévez ha compartido un vídeo divulgativo sobre esta normativa que afecta a la herencia.
Según Estévez, hay una fórmula que "Hacienda no quiere que sepas". No obstante, el experto inmobiliario señala que aunque se trata de un camino "oculto", se encuentra dentro del marco normativo y la legislación vigente.
"Si han fallecido tus padres y te dejan un piso de herencia está al camino que más le gusta a Hacienda, en el que le pagas 30.000 euros de impuestos de sucesiones, y el que Hacienda no quiere que sepas", señala el agente inmobiliario.
"Tus padres van a hacer un fondo, se ponen como usufructuarios vitalicios, te hacen a ti único beneficiario y no pagas ni un solo euro de impuestos", destaca Estévez. De esta forma, el experto señala que ya no se consideraría una herencia y, por tanto, la vivienda estaría excluida del impuesto de sucesiones.
Ahora bien, habría otros gastos en materia de mantenimiento o ITP si la Agencia Tributaria la considera como una transmisión. De cualquier manera, este importe sería menor, aunque todo depende de la situación económica y del contexto de la herencia.
En algunas comunidades autónomas la bonificación es escasa, generando una situación muy diferente entre ciudadanos según el lugar de residencia. Con este escenario, el impuesto de sucesiones sigue generando un intenso debate entre la población.
- El Ayuntamiento de Alicante permite que las terrazas de bares en suelo privado cierren dos horas más tarde que las de la vía pública
- Condenan al expresidente de los Graduados Sociales de Alicante por quedarse el dinero de cinco despidos
- Cae una red en Alicante que estafó casi un millón de euros con el método del falso empleado de banca
- El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
- El SEPE busca personal sin experiencia para trabajar en Alicante: contrato indefinido y jornada completa
- Disputa por la lengua en Alicante: una niña de Elche espera a que un juzgado resuelva si estudia en valenciano o en castellano
- El primer premio de la Lotería Nacional cae en este municipio de Alicante
- El PSOE rechaza que el alcalde de Benidorm convierta a la ciudad en el refugio de Mazón con la cena de este 12 de septiembre