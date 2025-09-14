Vuelos 'low cost' en septiembre: descubre a qué destinos viajar más barato este mes
El ahorro en temporada media puede llegar hasta el 29%
Pedro Sanjuán
Los datos vacacionales son claros: a los españoles les gusta la temporada media. Así lo confirman sus búsquedas de vuelos y hoteles, que crecen un 14% y 23% respectivamente para los meses de septiembre y octubre de 2025 en comparación con el mismo periodo del pasado año.
Lo cierto es que la temporada media ofrece muchas ventajas, como la posibilidad de encontrar menos aglomeraciones en destino o disfrutar de climas más suaves.
Pero si hay una ventaja que todo viajero valora especialmente es la del precio. De acuerdo con los datos del motor de búsqueda de viajes Kayak, se busque lo que se busque, en temporada media los precios son más económicos que en temporada alta: los vuelos, hoteles y alquileres de coches son, de media, un 24%, 20% y 18% más bajos que en julio y agosto, respectivamente.
Vuelos hasta un 37% más baratos
Al observar los datos con más detalle, Natalia Diez-Rivas, directora comercial de Kayak para Europa señala: "Volar a destinos domésticos e internacionales en temporada media es, de media, un 37% y un 35% más económico, respectivamente, que en julio y agosto. Los españoles pueden encontrar vuelos por 98 euros de media a destinos nacionales y 287 euros de media a destinos internacionales. En el caso de los hoteles, el comportamiento es muy similar. Los precios se sitúan en 105 euros y 117 euros de media por noche de hotel en destinos domésticos e internacionales respectivamente, esto es un 29% y un 11% más económicos que en julio y agosto", explica.
Con el objetivo de ayudar a aquellos viajeros que quieran sacar el máximo partido a su presupuesto esta temporada media, el buscador de viajes revela cuáles son los destinos que más han bajado su precio en comparación con la temporada alta, así como los más buscados por los españoles que ya están planeando su próxima escapada.
Destinos con las mayores caídas
De Bucarest a Ciudad de México pasando por Tánger, y con caídas en el precio de los vuelos de entre el 51% y el 41%, el ranking de los destinos que muestran la mayor caída en el precio de los vuelos para los meses de septiembre y octubre (temporada media) en comparación con julio y agosto (temporada alta), ofrece opciones para todos los gustos: nacionales e internacionales de corto y largo recorrido.
Estos son los 10 destinos que experimentan una mayor diferencia de precio:
- Tánger (Marruecos): diferencia en porcentaje en el precio medio de un vuelo septiembre-octubre versus julio-agosto 2025: -51%. Precio medio de ida y vuelta en clase económica: 73 euros.
- Burdeos (Francia): diferencia en porcentaje en el precio medio de un vuelo septiembre-octubre versus julio-agosto 2025: -48%. Precio medio de ida y vuelta en clase económica: 93 euros.
- Las Palmas de Gran Canaria (España): diferencia en porcentaje en el precio medio de un vuelo septiembre-octubre versus julio-agosto 2025: -47%. Precio medio de ida y vuelta en clase económica: 97 euros.
- Santa Cruz de Tenerife (España): diferencia en porcentaje en el precio medio de un vuelo septiembre-octubre versus julio-agosto 2025: -46%. Precio medio de ida y vuelta en clase económica: 110 euros.
- Tirana (Albania): diferencia en porcentaje en el precio medio de un vuelo septiembre-octubre versus julio-agosto 2025: -44%. Precio medio de ida y vuelta en clase económica: 144 euros.
- Bucarest (Rumanía): diferencia en porcentaje en el precio medio de un vuelo septiembre-octubre versus julio-agosto 2025: -44%. Precio medio de ida y vuelta en clase económica: 171 euros.
- Nantes (Francia): diferencia en porcentaje en el precio medio de un vuelo septiembre-octubre versus julio-agosto 2025: -43%. Precio medio de ida y vuelta en clase económica: 100 euros.
- Arrecife (España): diferencia en porcentaje en el precio medio de un vuelo septiembre-octubre versus julio-agosto 2025: -42%. Precio medio de ida y vuelta en clase económica: 128 euros.
- Granadilla (España): diferencia en porcentaje en el precio medio de un vuelo septiembre-octubre versus julio-agosto 2025: -41%. Precio medio de ida y vuelta en clase económica: 131 euros.
- Ciudad de México (México): diferencia en porcentaje en el precio medio de un vuelo septiembre-octubre versus julio-agosto 2025: -41%. Precio medio de ida y vuelta en clase económica: 131 euros.
