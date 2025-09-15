Juanma Lorente, abogado laboralista: "Si tu jefe te va a despedir graba la conversación"

Más de 2 millones de personas fueron despedidas en España el año pasado, una cifra que pone en evidencia lo común que es enfrentarse a esta situación. Por eso, llegado el caso, es fundamental saber cómo actuar si te toca a ti. Para ello es fundamental conocer tus derechos como trabajador. El abogado laboralista Juanma Lorente aconseja en su canal de TikTok, cómo actuar ante esa posibilidad.

Uno de los principales consejos que comparte en su canal es claro: si tu jefe te llama a su despacho para despedirte, graba la conversación. Esta recomendación no solo es legal, sino que puede ser decisiva en un juicio. Como explica el abogado, siempre que tú participes en la conversación, tienes derecho a grabarla sin necesidad de avisar al otro interlocutor. Muchas veces, en el contexto del despido, los empleadores pueden decir cosas inapropiadas o que no se ajustan a la legalidad, y contar con esa prueba puede cambiar el rumbo del caso.

Un abogado da las claves para actuar ante un despido / INFORMACIÓN

"No conforme"

El segundo paso fundamental, según Lorente, es firmar como "no conforme". Aunque te sientas presionado, nunca firmes un documento de despido sin añadir esta anotación. Con ello, estás dejando constancia de que no estás de acuerdo con lo que se te está presentando, lo que te permite posteriormente impugnar la decisión. Si firmas sin esa reserva, puede ser más difícil reclamar.

Otro aspecto clave que resalta el abogado es el plazo para actuar legalmente, que es de 20 días hábiles desde la entrega de la carta de despido. No se trata de un plazo amplio, por lo que Lorente insiste en la importancia de buscar asesoramiento profesional lo antes posible. Si no estás de acuerdo con el despido, cada día cuenta y no hay tiempo que perder.

Guarda las conversaciones

Lorente también recomienda guardar todas las conversaciones previas al despido, ya sean por WhatsApp, correo electrónico o mensajes en grupos con compañeros. En especial, es crucial no eliminar ningún chat con el jefe o superiores. Esta información puede ser útil para demostrar situaciones de acoso laboral, cambios de funciones injustificados o cualquier irregularidad en la relación laboral.

En cuanto a los trámites posteriores, el abogado aconseja no presentar por cuenta propia la papeleta de conciliación, que es el primer paso para reclamar un despido. Aunque existen modelos en internet y parece sencillo, lo ideal es que este documento lo prepare un abogado laboralista, ya que cualquier error de forma o contenido puede perjudicar el procedimiento.

Por último, Lorente aclara un aspecto que muchas personas desconocen o malinterpretan: todo tipo de despido da derecho a paro, independientemente de si es procedente, improcedente o nulo. Siempre que el trabajador haya cotizado lo suficiente, podrá acceder a la prestación por desempleo, incluso si está impugnando el despido judicialmente.