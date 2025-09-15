Laura Encina, experta en finanzas personales: "No hables mal del dinero delante de tus hijos"

Hablar de dinero con los hijos e introducirles a las finanzas es una gran enseñanza para su futuro. Que ya desde temprana edad conozcan el valor del ahorro y la importancia de administrar el dinero les ayuda a fomentar hábitos financieros saludables que les acompañarán toda la vida.

Laura Encina, experta en finanzas personales, ha hablado en el pódcast Woman Rocks sobre la importancia de no hablar mal de dinero delante de los hijos.

"Muchos padres me piden consejos para educar mejor a mis hijos. El primero de todos es no le inculques creencias limitantes, no hables mal del dinero delante de ellos, no juzgues a las personas por sus finanzas, por cómo van vestidos o si utilizan ropa de marca o no", explica Encina.

La sociedad multiplica los juicios y creencias

La experta explica que estas creencias ya se las va a intentar inculcar la sociedad. "Vivimos en una sociedad que normalmente es una sociedad que nos juzga, que nos condena, que es envidiosa y vivimos más en la envidia que en la admiración, por desgracia. Una persona que triunfa es una persona que van a ir a por ella, que le van a sacar la doblez, que van a ver el punto negativo en vez de todo lo que ha construido y se ha esforzado a lo largo de su vida".

Encina expone que "muchas veces los juicios, los miedos y las etiquetas que cargamos sobre el dinero no nacen de nosotros, sino que se heredan en casa y luego la sociedad los multiplica".

Si hemos recibido una mala educación financiera y ya de adultos tratamos de coger las riendas de nuestras finanzas es mucho más difícil. "El dinero por desgracia sigue siendo uno de esos grandes dolores en los cuales nos educan mal, la sociedad los refuerza y luego en la fase de adulto tenemos que decidir por nosotros mismos. ¿Qué hago? ¿Me creo todo el cuento y vivo como una víctima? ¿O cojo las riendas de mi vida financiera? Y coger las riendas cuesta porque entonces ya te olvidas de las excusas y te tienes que centrar en ti", subraya Encina.

Eva Abril

Es este el gran reto financiero, según la experta, decidir si seguimos atendiendo a las falsas creencias y etiquetas o tomamos las riendas de nuestra vida financiera.