Ignacio de la Calzada, abogado laboralista: "Las empresas que no dan las nóminas se enfrentan a multas de 750 euros"

El experto en derechos de los trabajadores avisa sobre la importancia de ofrecer este documento

Así puedes comprobar lo que te retienen en la nómina

Aitana Solera

Patricia Páramo

Ignacio de la Calzada, abogado laboralista muy conocido en redes sociales, ha compartido en su cuenta de Instagram una advertencia clara para las empresas: no entregar las nóminas a los trabajadores puede salir caro. Aunque muchas empresas creen que este trámite es opcional o se descuidan por desconocimiento, la ley es tajante. Se trata de una obligación legal y su incumplimiento conlleva sanciones económicas.

De la Calzada explica que no facilitar la nómina al trabajador es una infracción leve, pero eso no significa que no tenga consecuencias. En concreto, la multa puede alcanzar los 750 euros por cada trabajador afectado. Esto significa que si una empresa incumple con varios empleados, el coste total de la sanción puede multiplicarse rápidamente. Además, estas sanciones las impone la Inspección de Trabajo, que puede actuar por denuncia del trabajador o por una inspección rutinaria.

Es necesario conocer qué se recoge en las nóminas.

Las empresas que no dan las nóminas a sus trabajadores pueden ser multadas. / GETTY

Cómo entregar la nómina

Uno de los puntos más importantes que destaca el abogado es que entregar la nómina no implica necesariamente hacerlo en papel. Muchas empresas siguen pensando que deben imprimir y firmar físicamente cada documento, pero la realidad es que la ley permite enviarlas por correo electrónico o a través de una plataforma del empleado, siempre que el trabajador pueda acceder al documento y conservarlo. Es decir, el formato puede ser digital, siempre que se garantice el acceso a la información.

Ignacio de la Calzada insiste en que esta obligación tiene un motivo fundamental: la nómina es un documento esencial que permite al trabajador conocer cómo se calcula su salario, qué conceptos se le pagan, qué retenciones se le aplican y cómo se cotiza por él a la Seguridad Social. Ocultar esa información, dificultar el acceso o simplemente no entregarla vulnera el derecho a la transparencia y al control de su propia relación laboral.

