Juanma Lorente, abogado laboralista: "No está prohibido buscar trabajo mientras estás de baja"

Cuando un trabajador está de baja médica, automáticamente se le imponen ciertas limitaciones que debe cumplir de manera estricta. No se trata solo de descansar, sino de respetar las indicaciones médicas que justifican la incapacidad temporal. Por ejemplo, si un médico prescribe reposo absoluto, no se puede realizar ninguna actividad que contradiga esa orden, como salir de viaje, hacer deporte o realizar esfuerzos físicos. Incumplir estas condiciones puede dar lugar a sanciones e incluso a la pérdida de la prestación.

En este contexto, una de las dudas más frecuentes entre los empleados es qué pueden y qué no pueden hacer durante una baja. Existe la creencia generalizada de que un trabajador está limitado únicamente a estar en casa y que cualquier actividad fuera de lo estrictamente médico puede considerarse una infracción. Sin embargo, no todo está prohibido y, en algunos casos, es posible realizar ciertas acciones sin problema alguno.

No está prohibido buscar trabajo mientras estás de baja médica. / INFORMACIÓN

En su canal de TikTok, el abogado laboralista Juanma Lorente ha aclarado una cuestión muy repetida: sí está permitido buscar trabajo mientras estás de baja médica. Según explica, nada en la ley impide que un trabajador explore nuevas oportunidades profesionales, envíe currículums o incluso acuda a entrevistas laborales. La clave está en que estas actividades no entren en contradicción con las recomendaciones médicas ni con la causa concreta de la baja.

Bajas psicológicas

Esto es especialmente habitual en los casos de bajas psicológicas. Muchos trabajadores llegan a un punto de agotamiento, ansiedad o depresión que les impide continuar en su empleo actual. Durante esa incapacidad temporal, es lógico que se planteen cambiar de entorno laboral y busquen alternativas para mejorar su bienestar. Lorente señala que en estas situaciones buscar ofertas o acudir a entrevistas no supone ninguna irregularidad, ya que no contradice el motivo de la baja.

El matiz importante llega con las bajas físicas. Si un trabajador está de baja por una lesión grave, como una pierna rota, y se le ha prescrito reposo absoluto, evidentemente no puede desplazarse para acudir a una entrevista de trabajo presencial. En estos casos, la única excepción sería hacerlo de forma online, siempre que no interfiera en el tratamiento o recuperación. El principio básico es simple: no realizar actividades que puedan poner en duda la veracidad de la baja o dificultar la recuperación.

Lorente insiste en que es necesario diferenciar entre "trabajar" y "buscar trabajo". Lo primero sí está prohibido durante una baja, ya que implica realizar una actividad laboral retribuida que sería incompatible con el cobro de la prestación por incapacidad temporal. En cambio, buscar empleo es un derecho del trabajador, y no hay ninguna norma que lo limite durante el tiempo en que se encuentra de baja médica.