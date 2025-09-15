Juanma Lorente, abogado laboralista: "No está prohibido buscar trabajo mientras estás de baja"
El experto en derecho laboral aclara una de las dudas más comunes durante la incapacidad temporal
Cuando un trabajador está de baja médica, automáticamente se le imponen ciertas limitaciones que debe cumplir de manera estricta. No se trata solo de descansar, sino de respetar las indicaciones médicas que justifican la incapacidad temporal. Por ejemplo, si un médico prescribe reposo absoluto, no se puede realizar ninguna actividad que contradiga esa orden, como salir de viaje, hacer deporte o realizar esfuerzos físicos. Incumplir estas condiciones puede dar lugar a sanciones e incluso a la pérdida de la prestación.
En este contexto, una de las dudas más frecuentes entre los empleados es qué pueden y qué no pueden hacer durante una baja. Existe la creencia generalizada de que un trabajador está limitado únicamente a estar en casa y que cualquier actividad fuera de lo estrictamente médico puede considerarse una infracción. Sin embargo, no todo está prohibido y, en algunos casos, es posible realizar ciertas acciones sin problema alguno.
En su canal de TikTok, el abogado laboralista Juanma Lorente ha aclarado una cuestión muy repetida: sí está permitido buscar trabajo mientras estás de baja médica. Según explica, nada en la ley impide que un trabajador explore nuevas oportunidades profesionales, envíe currículums o incluso acuda a entrevistas laborales. La clave está en que estas actividades no entren en contradicción con las recomendaciones médicas ni con la causa concreta de la baja.
Bajas psicológicas
Esto es especialmente habitual en los casos de bajas psicológicas. Muchos trabajadores llegan a un punto de agotamiento, ansiedad o depresión que les impide continuar en su empleo actual. Durante esa incapacidad temporal, es lógico que se planteen cambiar de entorno laboral y busquen alternativas para mejorar su bienestar. Lorente señala que en estas situaciones buscar ofertas o acudir a entrevistas no supone ninguna irregularidad, ya que no contradice el motivo de la baja.
El matiz importante llega con las bajas físicas. Si un trabajador está de baja por una lesión grave, como una pierna rota, y se le ha prescrito reposo absoluto, evidentemente no puede desplazarse para acudir a una entrevista de trabajo presencial. En estos casos, la única excepción sería hacerlo de forma online, siempre que no interfiera en el tratamiento o recuperación. El principio básico es simple: no realizar actividades que puedan poner en duda la veracidad de la baja o dificultar la recuperación.
Lorente insiste en que es necesario diferenciar entre "trabajar" y "buscar trabajo". Lo primero sí está prohibido durante una baja, ya que implica realizar una actividad laboral retribuida que sería incompatible con el cobro de la prestación por incapacidad temporal. En cambio, buscar empleo es un derecho del trabajador, y no hay ninguna norma que lo limite durante el tiempo en que se encuentra de baja médica.
Suscríbete para seguir leyendo
- El SEPE lanza una oferta en colegios: 2 horas al día, sin experiencia y hasta 650 € de sueldo
- El Ayuntamiento de Alicante permite que las terrazas de bares en suelo privado cierren dos horas más tarde que las de la vía pública
- El Ayuntamiento de Alicante cierra Tambora, el local de moda, por no tener licencia
- Condenan al expresidente de los Graduados Sociales de Alicante por quedarse el dinero de cinco despidos
- José María Morán Berrutti se va de Alicante
- Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social lo confirma: 'No va a ser necesario tener largas carreras de cotización”
- «Nunca imaginamos que el niño tras caerse de un undécimo estaría bien»: el accidente de La Chicharra de Alicante 50 años después
- Cae una red en Alicante que estafó casi un millón de euros con el método del falso empleado de banca