Nueva ayuda del Gobierno para los jóvenes: 30.000 euros para comprar una vivienda
Descubre los requisitos necesarios para beneficiarte de esta medida
El acceso a la vivienda es uno de los mayores problemas que sufren los jóvenes en España. Los altos precios, la precariedad laboral y las dificultades para ahorrar han hecho que la compra de un piso se convierta en un objetivo casi inalcanzable para gran parte de la población menor de 35 años. Ante esta situación, el Gobierno ha anunciado una nueva medida que pretende aliviar el camino hacia la propiedad: una ayuda de hasta 30.000 euros para los jóvenes que opten por el alquiler con opción a compra.
Menores de 35 años
Aunque aún faltan detalles por concretar, el Ejecutivo ha adelantado que esta ayuda irá destinada principalmente a jóvenes menores de 35 años. La idea es que los 30.000 euros se destinen a pagar el alquiler mensual durante el periodo previo a la compra, lo que permitirá al inquilino ir ahorrando para afrontar posteriormente la adquisición de la vivienda. De este modo, se busca romper el círculo vicioso de quienes pagan alquiler pero no logran ahorrar lo suficiente para dar la entrada de una hipoteca.
Otro aspecto relevante es que esta ayuda estará vinculada a un tipo específico de inmueble: las viviendas con protección permanente. Estas propiedades, sujetas a un régimen especial de precio y uso, permiten garantizar que la ayuda no se destine a operaciones especulativas ni a viviendas de lujo, sino a proyectos con un marcado carácter social. Todavía no se han concretado los requisitos exactos de acceso, pero se espera que los beneficiarios deban cumplir condiciones de renta y patrimonio.
¿Tributa esta ayuda en la Renta?
La ayuda de 30.000 euros tributará en la declaración de la renta, al igual que ocurre con el bono alquiler. Esto significa que quienes reciban el apoyo deberán incluirlo en su IRPF como un ingreso a efectos fiscales. Aunque esto suponga un incremento en la base imponible, los expertos señalan que el beneficio neto sigue siendo elevado, ya que el importe recibido es muy superior al impacto fiscal que pueda generar.
La ayuda de 30.000 euros forma parte de un paquete de tres medidas contra la precariedad en el acceso a la vivienda en España, que se desplegarán en el periodo 2026-2029:
- Ayuda de hasta 30.000 euros para jóvenes en régimen de alquiler con opción a compra en viviendas de protección permanente.
- Seguro de impago de rentas para jóvenes, con el que se pretende dar seguridad tanto a propietarios como a inquilinos, reduciendo los temores de los dueños a alquilar y ofreciendo estabilidad a quienes arriendan.
- Subvenciones de hasta 10.800 euros para la compra de vivienda en el medio rural, con el objetivo de fomentar el asentamiento de jóvenes en pueblos y pequeñas localidades.
