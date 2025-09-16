Gonzalo Bernardos vaticina que los bancos van a dar más hipotecas "porque por cada euro prestado van a ganar menos dinero por la bajada del tipo de interés"

¿Estamos a las puertas de un nuevo boom inmobiliario? Esta es una de las muchas preguntas sobre el panorama económico actual que Gonzalo Bernardos, economista y profesor universitario, ha respondido a Libertad Sin Deudas, un despacho de abogados expertos en cancelación de deudas y Ley de Segunda Oportunidad.

Para el economista se dan dos circunstancias, y una tercera inédita, que permiten afirmar que se está a las puertas de un nuevo boom inmobiliario. "La coyuntura económica está muy bien, España creció un 3,2% en 2024; en segundo lugar, bajan los tipos de interés. El Banco Central Europeo se marchará a final de año, si no hace ninguna tontería, que la suele hacer, con el tipo de interés al 2%", explica Bernardos.

¿Estamos a las puertas de un nuevo boom inmobiliario? Esta es una de las muchas preguntas sobre el panorama económico actual que Gonzalo Bernardos, economista y profesor universitario, ha respondido a Libertad Sin Deudas, un despacho de abogados expertos en cancelación de deudas y Ley de Segunda Oportunidad.

Para el economista se dan dos circunstancias, y una tercera inédita, que permiten afirmar que se está a las puertas de un nuevo boom inmobiliario. "La coyuntura económica está muy bien, España creció un 3,2% en 2024; en segundo lugar, bajan los tipos de interés. El Banco Central Europeo se marchará a final de año, si no hace ninguna tontería, que la suele hacer, con el tipo de interés al 2%", explica Bernardos.

Mucha gente joven podrá acceder a vivienda

De esta manera, será posible encontrarse con tipos de interés de tipo fijo del 1,8% de manera "habitual". "Además, los bancos van a ser menos exigentes en el perfil porque han de dar muchas más hipotecas porque por cada euro prestado van a ganar menos dinero por la bajada del tipo de interés y han de compensarlo dando más préstamos". El pronóstico de Bernardos es que esto permitirá que "mucha gente joven y familias de clase media baja podrán acceder a una vivienda porque ahora les saldrán las cuentas".

Pronostica el economista que se va a producir "el mayor trasvase de la historia de dinero de padres a hijos". Así, entre la financiación de bancos y la ayuda de los padres, "muchísimos jóvenes van a comprar vivienda".

¿Cuál es la tercera circunstancia, inédita hasta la fecha, que condiciona este posible boom inmobiliario? Según Bernardos, "ningún gobierno ha hecho tanto porque hay un boom inmobiliario como el actual. Se ha cargado el mercado de alquiler generando inseguridad a los propietarios".

"Los bancos se volvieron locos"

La burbuja inmobiliaria, opina, "tuvo lugar porque los bancos se volvieron locos, concedieron préstamo prácticamente al perro, al gato y al periquito para sus casitas y en consonancia generaron una demanda absolutamente artificial que se desplomó de la noche a la mañana".

Actualmente, en el mercado usado sí que hay casas para toda la demanda que se espera, cree Bernardos. "Pero como la demanda es mucho más elevada que la oferta, precios para arriba", resume.

"Con condiciones financieras buenas, la demanda de reserva es de prácticamente un millón y medio. Por lo tanto, tenemos una demanda almacenada que va a hacer que el 2025 sea muy bueno, pero que el 2026 tiene pinta de que también. Y si no cambian mucho las condiciones económicas y financieras nacionales e internacionales, el 2027 también lo será", vaticina el economista.