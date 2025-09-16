Lorena Álvarez, economista, sobre la capacidad de ahorro: “Esta es la prueba de fuego para calcular lo que puedes ahorrar”

Muchas personas desconocen realmente cuánto dinero pueden ahorrar, aunque crean tener una idea aproximada. Lo cierto es que, con un sencillo cálculo, es posible descubrir si se está gestionando bien el dinero. La economista Lorena Álvarez, profesora de empresa y finanzas, lo explica en su canal de YouTube. Se trata de un ejercicio simple que no requiere conocimientos técnicos, pero que ayuda a tomar conciencia de la capacidad real de ahorro de cada persona.

Según Lorena Álvarez, basta con analizar lo que cada uno ha conseguido ahorrar en los últimos años en relación con lo que ha ingresado. La exactitud no es lo más importante, ya que no se trata de hacer un análisis contable, sino de tener una visión clara y global. Lo fundamental es responder a una pregunta clave: ¿qué porcentaje de tus ingresos totales ha terminado en tu cuenta de ahorro?

calcular ingresos acumulados

El primer paso consiste en tomar papel y boli y anotar, de manera aproximada, los ingresos percibidos durante los últimos cinco años. Si una persona lleva menos tiempo trabajando, puede adaptarlo al periodo disponible. Lo relevante es sumar todas las cantidades obtenidas en nóminas, actividades profesionales o cualquier ingreso estable. Con este dato, se obtiene el total de ingresos en ese tiempo.

Revisar el saldo en la cuenta

A continuación, la economista recomienda mirar la cuenta bancaria y comprobar el saldo que se tenía al inicio del periodo y el saldo actual. La diferencia entre ambas cantidades representa el ahorro neto acumulado. No se trata de calcular lo gastado, sino de ver cuánto ha permanecido en la cuenta tras años de ingresos y gastos.

Dividir para obtener el porcentaje de ahorro

Con los dos datos anteriores ya se puede aplicar la fórmula:

ahorro acumulado ÷ ingresos totales × 100.

El resultado de esa operación es el porcentaje real de ahorro. Según explica Álvarez, este número refleja con bastante fidelidad la capacidad de ahorro de cada persona. “Con esta prueba vais a tener una visión muy realista de vuestra capacidad de ahorro y de vuestra gestión de las finanzas personales”, afirma la experta en su vídeo.

La economista advierte de que un porcentaje bajo no debe verse como un fracaso, sino como una señal de alerta. “Si obtienes una ratio muy bajita, no te preocupes, este ejercicio no es para desanimarte. Es solo para darte información, porque la información es oro”, señala. En cambio, un porcentaje alto indica constancia y buena planificación financiera. En ambos casos, la finalidad es la misma: tomar conciencia y mejorar la gestión económica.