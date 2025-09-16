Así es la nueva deducción del IRPF para sueldos bajos: confirmada por el BOE

Desde julio de 2025, quienes perciban sueldos bajos en España podrán beneficiarse de una nueva deducción en el IRPF, según ha confirmado el Boletín Oficial del Estado (BOE). Esta medida, aunque ya está en vigor, se aplicará con carácter retroactivo para todo el año fiscal 2025. Es decir, los contribuyentes no verán reflejado este cambio en sus nóminas mensuales, sino que lo notarán en la declaración de la Renta que se presentará en 2026.

El objetivo principal de esta deducción es aliviar la carga fiscal de quienes perciben el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) o sueldos cercanos, así como de trabajadores con ingresos reducidos. El Gobierno ha puesto el foco en este grupo de ciudadanos que, aunque cumplen con sus obligaciones fiscales, se ven especialmente afectados por el aumento del coste de la vida. El máximo beneficio fiscal que se puede obtener es de 340 euros y está diseñado para que el alivio sea mayor cuanto menor sea el ingreso.

Requisitos para acceder a la deducción

La normativa, tal como aparece en el BOE, establece dos condiciones básicas para poder acceder a esta nueva deducción en el IRPF:

Rendimientos del trabajo no superiores a 18.276 euros brutos anuales. Otras rentas (como alquileres o intereses) que no superen los 6.500 euros al año.

¿Cómo funciona la deducción?

La deducción no es uniforme para todos los beneficiarios. La cuantía disminuye progresivamente a medida que se acerca al límite de los 18.276 euros de ingresos. Por ejemplo:

Con un sueldo de hasta 16.576 euros , la deducción será de hasta 340 euros .

, la deducción será de . Con un ingreso de 17.000 euros , se podrá deducir aproximadamente 255 euros .

, se podrá deducir aproximadamente . A los 18.000 euros , la rebaja será ya de solo unos 55 euros .

, la rebaja será ya de solo unos . A partir de 18.276 euros, no hay derecho a la deducción.

Nueva deducción del IRPF / Jose Navarro

Es importante destacar que esta deducción no se percibe como un ingreso adicional en la nómina. En su lugar, se traduce en una reducción de la cantidad a pagar en la declaración de la Renta de 2026, correspondiente al ejercicio fiscal 2025. En algunos casos, incluso podría dar lugar a una devolución si ya se han retenido impuestos en exceso.

Además, no es necesario hacer ninguna gestión adicional. La Agencia Tributaria incluirá automáticamente esta deducción en el borrador de la Renta de 2025, que se presentará en 2026. No obstante, se recomienda revisar el borrador cuidadosamente, asegurándose de que los ingresos por trabajo y otras rentas estén correctamente consignados. Un error podría suponer la pérdida del derecho a la deducción, lo que equivaldría a dejar de ahorrar entre 50 y 340 euros.