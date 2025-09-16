Fernando Maján, asesor del SEPE, desmiente uno de los mitos sobre el paro: “Puede tener consecuencias en el cobro de la prestación”

Las prestaciones por desempleo del Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) conllevan para la persona en paro una serie de obligaciones que en muchas ocasiones se desconocen y que pueden acarrear sanciones. En la página web del SEPE se detallan todas estas obligaciones que como perceptor del subsidio tienes que cumplir, pero no todas ellas son conocidas o hay mitos en torno a ellas completamente equivocados.

Fernando Maján, asesor de la subdirección general de Prestaciones del SEPE, ha abordado una de ellas en el programa Madrid Trabaja, de Telemadrid, donde colabora. A preguntas de un oyente sobre si debe comunicar al SEPE que ha encontrado un trabajo, la respuesta del asesor ha sido tajante: sí, es una obligación.

Existe la falsa creencia de que la empresa comunicará al SEPE nuestra alta en el trabajo o si nos damos de alta como autónomos que el cruce de datos será suficiente, pero no lo es. Entre las obligaciones de los perceptores de un subsidio por desempleo está la de comunicar que se ha encontrado un trabajo.

“Solicitar la baja en las prestaciones por desempleo cuando se produzcan situaciones de incompatibilidad, suspensión o extinción del derecho o dejes de reunir los requisitos exigidos para su percepción, en el momento de la producción de dichas situaciones”, informa el SEPE en su web.

En su apartado de ‘Preguntas frecuentes’ se aborda esta cuestión y el SEPE explica que tienes la obligación de comunicar esta información independientemente de que pueda conocerse por otro medios, ya que la empresa que firma el contrato no tiene la obligación de informar al respecto. “La consecuencia de no comunicar la colocación podría ser la pérdida de la prestación por una sanción”, añade.

En este sentido, Maján añade que tienes la obligación de comunicar tu alta al SEPE ya que “puede tener una percepción indebida de prestaciones y se le reclamará esa cuantía. Al haber incumplido puede tener consecuencias en el cobro de prestaciones”.

Sanciones por no comunicar el alta

Si cuando encuentras trabajo no se lo comunicas al Servicio de Empleo y sigues percibiendo la prestación de forma indebida estás cometiendo una infracción grave que puede ser sancionada con la pérdida del subsidio.

Cómo comunicar al SEPE el alta

Hay varias vías por las que se puede comunicar que vamos a empezar a trabajar y debemos dejar de percibir el subsidio. La vía telemática es la más sencilla. A través de la web del SEPE, si se tiene certificado o DNI electrónico, es una de las opciones, pero también se puede comunicar online en la misma web pero a través de la presolicitud de prestaciones. En este apartado encontraremos la opción de dar de baja la prestación, y tendremos que informar de la causa de esta solicitud. Igualmente, se puede comunicar al SEPE la baja concertando una cita previa en la oficina (aunque conseguir una sigue siendo ‘misión imposible’) o a través del teléfono 060.