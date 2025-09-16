Estos son los trabajadores que ganarán más dinero con el cambio de hora: comprueba si eres uno de ellos

Cada año, en dos momentos concretos, los españoles movemos las manecillas del reloj para adaptarnos al cambio de hora. Una medida que se instauró con el objetivo de ahorrar energía, aprovechando más la luz natural durante determinadas épocas del año. Sin embargo, en la actualidad, muchas voces cuestionan si ese ahorro es realmente significativo y si no se trata de una práctica más perjudicial que beneficiosa para el bienestar general.

En España, el cambio al horario de invierno se produce el último domingo de octubre, mientras que el horario de verano comienza el último domingo de marzo. Este 2025, el domingo 26 de octubre será el día en que volveremos al horario de invierno. A las 3:00 de la madrugada, los relojes se retrasarán una hora, volviendo a marcar las 2:00 en la península y la 1:00 en Canarias. Para muchos, esto supone una hora más de sueño, pero para otros implica algo más interesante: una hora más de trabajo y de sueldo.

Cambio de hora y trabajar más horas de noche / Pixabay

Trabajar en turno de noche

Esta particularidad afecta directamente a un grupo concreto de trabajadores: los que trabajan en turno de noche. En España, se estima que alrededor de 2,5 millones de personas desempeñan su actividad laboral en franjas horarias comprendidas entre las 22:00 y las 6:00 horas, según la Encuesta europea de condiciones de trabajo. Esto incluye a policías, personal sanitario, camioneros, periodistas, conserjes y otros trabajadores nocturnos, quienes se verán trabajando una hora más la noche del cambio horario.

Este fenómeno ocurre porque la jornada laboral de esa noche no se adapta al nuevo horario, es decir, no se reduce una hora, sino que se prolonga una más. Pasar de las 2:59 a las 2:00 supone repetir una franja de 60 minutos, lo que se traduce en una hora adicional de trabajo. En consecuencia, muchos de estos profesionales deberían cobrar una hora extra. Pero, ¿siempre se paga esa hora adicional? La respuesta no es tan sencilla, ya que depende del convenio colectivo de cada sector.

Legalmente, el artículo 35 del Estatuto de los Trabajadores aclara que se considera hora extraordinaria cualquier hora que supere la jornada ordinaria. Por tanto, esa hora de más entra dentro de este concepto. La legislación permite que estas horas se compensen de dos formas: pagando un extra, nunca inferior al valor de una hora normal, o mediante descanso equivalente remunerado. Si el convenio colectivo no especifica lo contrario, el descanso debe darse dentro de los cuatro meses siguientes.

En la práctica, muchos convenios colectivos, especialmente los que regulan trabajo nocturno, contemplan que esa hora adicional debe ser retribuida por la empresa. Es decir, si trabajas de noche y tu convenio lo recoge, tienes derecho a un pago extra esa noche. Pero atención: los trabajadores con turnos de 24 horas, como bomberos o algunos profesionales sanitarios, no suelen recibir esa hora como extra, ya que se considera absorbida dentro del total de su jornada.

¿Hasta cuándo seguiremos cambiando la hora?

Una pregunta recurrente cada año es: ¿cuándo dejará de hacerse el cambio de hora? Por el momento, no hay una respuesta definitiva, aunque la Unión Europea lleva años debatiendo esta cuestión. Se había planteado eliminar el cambio horario en 2021, pero finalmente se pospuso. Según las previsiones actuales, no se espera una eliminación definitiva hasta, al menos, 2026, pero todo está pendiente de la aprobación formal por parte de la Comisión Europea.

Mientras tanto, y a pesar de que los argumentos en favor del ahorro energético siguen en pie, diversos estudios ponen en duda su efectividad real. Además, muchos expertos señalan que el cambio horario puede provocar trastornos en el sueño, afectar al rendimiento laboral y alterar el reloj biológico de las personas. Por ello, cada vez más voces piden que se mantenga un solo horario durante todo el año.