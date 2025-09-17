Hacienda advierte: este es el dinero que puedes dar a tus hijos sin declarar

En muchas familias españolas es habitual que los padres ayuden económicamente a sus hijos en diferentes etapas de su vida. Primero, durante los años de estudio, donde los gastos universitarios, el alquiler o el transporte pueden suponer una carga significativa. Después, cuando los hijos comienzan su vida independiente, los padres suelen echar una mano para la compra de un coche, una vivienda o simplemente para que puedan empezar con buen pie su camino profesional.

Sin embargo, aunque estas ayudas familiares parezcan algo completamente normal, no todo es tan sencillo como hacer una transferencia o entregar dinero en mano. Hacienda vigila muy de cerca este tipo de operaciones, y lo que muchos consideran un gesto de apoyo puede, a ojos de la Agencia Tributaria, ser una donación encubierta que debe tributar. Y no cumplir con las obligaciones fiscales puede acarrear sanciones importantes.

La ley establece límites a las donaciones entre familiares. No se puede transferir cualquier cantidad sin consecuencias fiscales. Incluso si se trata de una ayuda ocasional, si supera ciertos importes o no está correctamente justificada, Hacienda puede considerar que se trata de una donación que debe tributar mediante el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD). Además, existen normas que obligan a bancos y entidades financieras a reportar determinados movimientos de dinero, especialmente si son inusuales o elevados.

¿Cuál es el límite de Hacienda?

El límite que establece Hacienda para declarar una transferencia bancaria es de 10.000 euros. A partir de ese umbral, la operación debe ser notificada, ya que puede considerarse una donación. Incluso transferencias superiores a 6.000 euros pueden ser objeto de análisis por parte de la Agencia Tributaria, según establece la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales. El objetivo es evitar el uso del sistema financiero para ocultar actividades fraudulentas.

Esta es la cantidad máxima de dinero que puedes donar a tus hijos sin pagar a Hacienda / INFORMACIÓN

Por eso, si vas a ayudar a tu hijo con una cantidad elevada, es mejor saber cómo hacerlo correctamente. Las donaciones superiores a 3.000 euros, por ejemplo, ya deberían declararse rellenando el modelo 651. No es una gestión complicada, pero evita multas que pueden ir desde los 600 euros hasta el 50% del importe no declarado, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Las transferencias también están vigiladas

Tanto las entidades bancarias como Hacienda están obligadas por ley a analizar los movimientos de dinero que puedan levantar sospechas. La Ley 10/2010 impone a los bancos la obligación de tener sistemas de control automatizados que detecten operaciones inusuales. Si detectan un movimiento atípico, como una transferencia elevada entre cuentas personales, lo notifican a la Agencia Tributaria para su análisis.

Esto no significa que cada transferencia será sancionada, pero sí que pueden pedirte justificación del origen y destino del dinero, así como la relación entre el emisor y el receptor. Si no puedes justificar la operación adecuadamente, o si se detecta que en realidad era una donación no declarada, se aplicarán las sanciones correspondientes.

¿Qué hacer para evitar multas?

Si tienes pensado transferir más de 3.000 euros a tu hijo, lo más recomendable es declararlo correctamente como donación mediante el modelo 651. En este caso, se paga el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuya cuantía depende de la Comunidad Autónoma donde resida el beneficiario, ya que cada una aplica sus propios coeficientes y reducciones.

Otra opción es formalizar la ayuda como un préstamo, pero en este caso debe hacerse por escrito, con un contrato que establezca plazos, intereses (aunque sean del 0%) y forma de devolución. Además, debe justificarse con movimientos bancarios claros. De lo contrario, Hacienda podría considerar que se trata de una donación encubierta y aplicar las correspondientes sanciones.