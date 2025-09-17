Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Hacienda advierte: este es el dinero que puedes dar a tus hijos sin declarar

La Agencia Tributaria controla las donaciones entre familiares a partir de cierta cantidad

Evita imprevistos con Hacienda: este es el límite fiscal para donaciones familiares / Eva Abril

Patricia Páramo

En muchas familias españolas es habitual que los padres ayuden económicamente a sus hijos en diferentes etapas de su vida. Primero, durante los años de estudio, donde los gastos universitarios, el alquiler o el transporte pueden suponer una carga significativa. Después, cuando los hijos comienzan su vida independiente, los padres suelen echar una mano para la compra de un coche, una vivienda o simplemente para que puedan empezar con buen pie su camino profesional.

Sin embargo, aunque estas ayudas familiares parezcan algo completamente normal, no todo es tan sencillo como hacer una transferencia o entregar dinero en mano. Hacienda vigila muy de cerca este tipo de operaciones, y lo que muchos consideran un gesto de apoyo puede, a ojos de la Agencia Tributaria, ser una donación encubierta que debe tributar. Y no cumplir con las obligaciones fiscales puede acarrear sanciones importantes.

La ley establece límites a las donaciones entre familiares. No se puede transferir cualquier cantidad sin consecuencias fiscales. Incluso si se trata de una ayuda ocasional, si supera ciertos importes o no está correctamente justificada, Hacienda puede considerar que se trata de una donación que debe tributar mediante el Impuesto de Sucesiones y Donaciones (ISD). Además, existen normas que obligan a bancos y entidades financieras a reportar determinados movimientos de dinero, especialmente si son inusuales o elevados.

¿Cuál es el límite de Hacienda?

El límite que establece Hacienda para declarar una transferencia bancaria es de 10.000 euros. A partir de ese umbral, la operación debe ser notificada, ya que puede considerarse una donación. Incluso transferencias superiores a 6.000 euros pueden ser objeto de análisis por parte de la Agencia Tributaria, según establece la Ley 10/2010 de prevención del blanqueo de capitales. El objetivo es evitar el uso del sistema financiero para ocultar actividades fraudulentas.

El Ministerio de Hacienda trabaja ya en un nuevo modelo de financiación autonómica

Esta es la cantidad máxima de dinero que puedes donar a tus hijos sin pagar a Hacienda / INFORMACIÓN

Por eso, si vas a ayudar a tu hijo con una cantidad elevada, es mejor saber cómo hacerlo correctamente. Las donaciones superiores a 3.000 euros, por ejemplo, ya deberían declararse rellenando el modelo 651. No es una gestión complicada, pero evita multas que pueden ir desde los 600 euros hasta el 50% del importe no declarado, dependiendo de la gravedad de la infracción.

Las transferencias también están vigiladas

Tanto las entidades bancarias como Hacienda están obligadas por ley a analizar los movimientos de dinero que puedan levantar sospechas. La Ley 10/2010 impone a los bancos la obligación de tener sistemas de control automatizados que detecten operaciones inusuales. Si detectan un movimiento atípico, como una transferencia elevada entre cuentas personales, lo notifican a la Agencia Tributaria para su análisis.

Esto no significa que cada transferencia será sancionada, pero sí que pueden pedirte justificación del origen y destino del dinero, así como la relación entre el emisor y el receptor. Si no puedes justificar la operación adecuadamente, o si se detecta que en realidad era una donación no declarada, se aplicarán las sanciones correspondientes.

¿Qué hacer para evitar multas?

Si tienes pensado transferir más de 3.000 euros a tu hijo, lo más recomendable es declararlo correctamente como donación mediante el modelo 651. En este caso, se paga el Impuesto sobre Sucesiones y Donaciones, cuya cuantía depende de la Comunidad Autónoma donde resida el beneficiario, ya que cada una aplica sus propios coeficientes y reducciones.

Otra opción es formalizar la ayuda como un préstamo, pero en este caso debe hacerse por escrito, con un contrato que establezca plazos, intereses (aunque sean del 0%) y forma de devolución. Además, debe justificarse con movimientos bancarios claros. De lo contrario, Hacienda podría considerar que se trata de una donación encubierta y aplicar las correspondientes sanciones.

