Laura Lobo, abogada: "Si estoy divorciada, ¿puedo cobrar la pensión de viudedad? Pues..."

El tema de las pensiones de viudedad siempre genera dudas, y todavía más cuando entra en juego una separación o un divorcio. ¿Puede una persona divorciada cobrar la pensión de viudedad de su expareja en caso de fallecimiento? La respuesta no es tan sencilla, pero sí está regulada en la ley con condiciones muy concretas.

La clave: la pensión compensatoria

Para que un excónyuge pueda acceder a la pensión de viudedad, es imprescindible que en el momento del fallecimiento esté cobrando la pensión compensatoria reconocida en la sentencia o convenio regulador del divorcio.

Si no existe pensión compensatoria, en principio no hay derecho a percibir la pensión de viudedad. Sin embargo, la normativa contempla algunas excepciones.

El Supremo exige la inscripción de parejas de hecho para acceder a la pensión de viudedad / Europa Press

Excepciones que debes conocer

La más importante se da cuando la persona puede acreditar que fue víctima de violencia de género en el momento del divorcio. En ese caso, sí podrá percibir la pensión de viudedad, aunque no estuviera recibiendo pensión compensatoria.

Existen también otras excepciones, aunque únicamente aplicables a divorcios producidos antes del 1 de enero de 2008.

¿Qué pasa si hay un nuevo matrimonio?

Otra de las dudas más frecuentes aparece cuando la persona fallecida vuelve a casarse. En estos casos, la pensión de viudedad no desaparece, sino que se reparte entre el cónyuge viudo y el excónyuge divorciado.

El reparto se hace en proporción a la duración de cada matrimonio, aunque la ley garantiza que el cónyuge viudo perciba como mínimo el 40% de la pensión.

Un tema que interesa a miles de familias

Este tipo de cuestiones afectan directamente a la economía de muchas familias, y la falta de información suele ser un problema. La abogada especializada en familia @lauraloboabogada explica en sus redes sociales de forma sencilla y práctica cómo funciona la legislación en materia de divorcio, pensiones y derechos económicos tras la ruptura.

Su mensaje es claro: conocer bien los requisitos y excepciones permite planificar mejor el futuro y evitar malentendidos que, llegado el momento, pueden tener un fuerte impacto económico.