Estos trabajadores puede jubilarse antes y cobrar la pensión entera: confirmado por el Gobierno

En España existen determinadas profesiones que, debido a su peligrosidad, toxicidad o penosidad, cuentan con condiciones especiales a la hora de acceder a la jubilación. Estos trabajadores pueden retirarse antes de la edad ordinaria sin que su pensión se vea recortada, siempre que cumplan ciertos requisitos de cotización y antigüedad. La medida busca proteger la salud de quienes desempeñan tareas con un alto riesgo físico o que generan un mayor índice de enfermedades laborales.

Entre estas profesiones se encuentran los mineros, los trabajadores ferroviarios, el personal de vuelo, los bomberos, los policías locales, los miembros de cuerpos autonómicos como la Ertzaintza o los Mossos d’Esquadra, los profesionales taurinos y determinados artistas. Todos ellos forman parte de un grupo reducido de sectores donde se permite aplicar los llamados coeficientes reductores, un mecanismo que reduce la edad de jubilación sin que ello implique un recorte en la pensión.

Los bomberos forestales se suman a la lista

La gran novedad es que ahora los bomberos forestales también podrán jubilarse anticipadamente sin perder derechos económicos. El Gobierno aprobó en 2024 la ley básica de bomberos forestales, que reconocía la dureza y peligrosidad de esta profesión. Desde 2025, estos profesionales podrán beneficiarse de los mismos coeficientes reductores que ya disfrutaban otros cuerpos de bomberos.

Los bomberos forestales podrán optar a la jubilación anticipada y cobrar la pensión íntegra / Carlos Castro - Europa Press

La Seguridad Social explica que “la edad ordinaria de jubilación puede ser rebajada o anticipada en aquellos grupos o actividades profesionales cuyos trabajos sean de naturaleza excepcionalmente penosa, peligrosa, tóxica o insalubre y acusen elevados índices de morbilidad o mortalidad”. En el caso de los bomberos forestales, el reconocimiento llega tras años de reivindicaciones.

Límite de edad y aplicación de los coeficientes reductores

Eso sí, la normativa marca un límite: ningún trabajador puede acceder a la pensión con menos de 52 años, incluso aplicando coeficientes reductores. En el caso de los bomberos forestales, el coeficiente reductor será del 0,20 siempre que se acredite una cotización mínima de 15 años. Dicho de otro modo, por cada año trabajado en esta profesión, se reduce un 20% de tiempo de la edad de jubilación.

En la práctica, esto significa que un bombero forestal con 15 años cotizados verá reducida su edad de jubilación en tres años. Así, si su edad ordinaria era de 63, podrá jubilarse a los 60; y en caso de haber cotizado 35 años o más, incluso podrá retirarse a los 59 años.

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, ha explicado que los bomberos forestales no tendrán que pedir este beneficio de manera expresa. Será el propio Instituto Nacional de la Seguridad Social (INSS) quien lo aplique de oficio al calcular la pensión, comprobando si el trabajador cumple con los requisitos establecidos en la ley. Esto simplifica el proceso y evita trámites adicionales para los interesados.