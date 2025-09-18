Juanma Lorente, abogado laboralista:"Si estás de baja no pierdes las vacaciones ni los días de asuntos propios"

Muchos trabajadores que atraviesan una baja médica desconocen cuáles son exactamente sus derechos laborales. La incertidumbre sobre qué ocurre con las vacaciones acumuladas o los días de asuntos propios durante el tiempo de incapacidad temporal (IT) es frecuente, y no son pocos los que creen que se pierden esos beneficios al no poder disfrutarlos en su momento. Sin embargo, la realidad legal es muy distinta.

El abogado laboralista Juanma Lorente lo explica en sus publicaciones de TikTok: estar de baja no puede suponer un perjuicio para el trabajador. Los derechos reconocidos en el Estatuto de los Trabajadores y en los convenios colectivos siguen vigentes, incluso durante un periodo de incapacidad. Esto significa que tanto las vacaciones como los días de libre disposición (o asuntos propios) se mantienen y deben respetarse una vez finalizada la baja.

Si estás de baja médica no pierdes tus vacaciones ni tus días de asuntos propios. / Pexels

De baja no pierdes tus vacaciones

Aunque estés de baja NO pierdes tus vacaciones ni tus días de asuntos propios. Según recuerda Lorente, la jurisprudencia europea y española ha consolidado este criterio: el derecho a las vacaciones es irrenunciable y no puede extinguirse por el hecho de haber estado enfermo. Lo mismo ocurre con los días de asuntos propios reconocidos en el convenio: si no los has disfrutado por estar de baja, no desaparecen, sino que se acumulan para disfrutarlos tras tu reincorporación.

El Estatuto de los Trabajadores establece que las vacaciones deben disfrutarse efectivamente, no solo reconocerse en papel. Por eso, si el periodo de baja coincide con las fechas fijadas para el descanso anual, el trabajador tiene derecho a disfrutarlo en otro momento, incluso aunque finalice el año natural. De hecho, el Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha reforzado esta protección, evitando que la enfermedad se convierta en un motivo de pérdida de derechos.

¿Sabías que aunque estés de baja NO pierdes tus vacaciones ni tus días de asuntos propios? Muchos trabajadores creen que al estar de baja médica (IT) se pierden esos derechos… pero la realidad es MUY distinta. El Estatuto de los Trabajadores y la jurisprudencia europea protegen tu derecho a disfrutar las vacaciones incluso después de la baja. Lo mismo pasa con los días de asuntos propios, que no desaparecen aunque no hayas podido usarlos antes. Si la empresa se niega, puedes reclamarlo legalmente. Recuerda: estar de baja no puede perjudicar tus derechos laborales.

Días de asuntos propios

Respecto a los días de asuntos propios, la situación es similar. Aunque a menudo pasan desapercibidos, forman parte de los derechos reconocidos en muchos convenios colectivos y tampoco se pierden por haber estado de baja. Juanma Lorente explica que, en la práctica, muchos trabajadores ni se acuerdan de reclamarlos, y algunas empresas se aprovechan de esa desinformación. La clave es sencilla: si tu convenio establece estos días, siguen siendo tuyos, y debes exigir poder disfrutarlos tras tu regreso.

El abogado recalca que lo ideal es que tanto las vacaciones como los días de asuntos propios que no pudiste disfrutar el año anterior por estar de baja se disfruten cuando vuelvas a tu puesto de trabajo. Si la empresa intenta negarte ese derecho, la recomendación es clara: reclámalo. Primero, mediante un requerimiento interno o comunicación formal a la empresa; y si no hay respuesta favorable, a través de la vía judicial, donde los tribunales suelen dar la razón al trabajador en estos casos.