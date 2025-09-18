Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social, sobre la jubilación parcial: “Hay que cumplir una serie de requisitos…”

A medida que van pasando los años la edad de jubilación se va alargando. Si este 2025 te podías jubilar con 65 años si tenías 38 años y tres meses o más cotizados, a partir de 2027 sólo podrás hacerlos si tienes cotizados 38 años y seis meses. Si tienes menos de ese periodo tendrás que esperar a tener 67 años.

Para aquellos que quieran jubilarse antes de tiempo tienen posibilidad de hacerlo con la jubilación parcial con contrato de relevo, que permite a un trabajador reducir su jornada laboral y seguir cotizando por el 100 %. Eso sí, hay varias cuestiones a tener en cuenta, entre ellas que la empresa debe contratar a un nuevo trabajador para, lo que se denomina, el contrato de relevo.

El Real Decreto 11/2024 recoge algunas modificaciones con respecto a la jubilación parcial con contrato de relevo, tal y como explica el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz en su canal de Youtube.

Condiciones para acceder a la jubilación parcial

Para tener derecho a la jubilación parcial hay que cumplir una serie de requisitos:

Haber cumplido una edad inferior en al menos 3 años a nuestra edad ordinaria de jubilación. Por tanto, lo primero que debemos saber es cuál es nuestra edad ordinaria de jubilación o 65 ó 67 años, dependiendo de los años cotizados que tengamos. Y a partir de ahí podríamos adelantar y acogernos a la jubilación parcial como máximo 3 años antes.

Por tanto, lo primero que debemos saber es cuál es nuestra edad ordinaria de jubilación o 65 ó 67 años, dependiendo de los años cotizados que tengamos. Y a partir de ahí podríamos adelantar y acogernos a la jubilación parcial como máximo 3 años antes. Tener cotizados al menos 33 años. Para personas con discapacidad igual o superior al 33 % se exige haber cotizado al menos 25 años.

Para personas con discapacidad igual o superior al 33 % se exige haber cotizado al menos 25 años. Acreditar en la empresa una antigüedad al menos de 6 años inmediatamente anteriores a la fecha de la jubilación parcial.

La reducción de la jornada laboral debe ser de entre un 25 % y un 75 %. Hay que tener en cuenta que si la jubilación parcial se adelanta durante tres años, en el primer año la reducción de jornada solo puede ser de entre un 25 % y un 33 %. A partir de ese segundo año ya se podrá acoger a las reducciones establecidas anteriormente del 25 % y 75 %.

Hay que tener en cuenta que si la jubilación parcial se adelanta durante tres años, en el primer año la reducción de jornada solo puede ser de entre un 25 % y un 33 %. A partir de ese segundo año ya se podrá acoger a las reducciones establecidas anteriormente del 25 % y 75 %. Debe existir correspondencia de bases entre la cotización del trabajador relevista y la del jubilado parcial.

El contrato de relevo que se firme debe ser indefinido y a tiempo completo y debe mantenerse al menos durante 2 años más a la extinción de la jubilación parcial.

Muñoz también aclara que “independientemente de la reducción laboral que se establezca, tanto la empresa como el trabajador jubilado parcialmente deberán seguir cotizando por este como si estuviera trabajando a jornada completa. Es decir, se reduce la jornada laboral, pero se cotiza por el 100 %”.

Por último, indica que las modificaciones entraron en vigor a partir del 1 de abril de 2025.