Laura Lobo, abogada: "Si tu ex se va de casa no puedes cambiar la cerradura"

La experta en temas familiares advierte sobre cómo actuar ante un caso de ruptura de pareja con una vivienda en común

Patricia Páramo

Cuando una pareja rompe su relación y uno de los dos abandona la vivienda común, es habitual que la persona que se queda en la casa se plantee si puede cambiar la cerradura para impedir el acceso a su ex. La abogada de familias Laura Lobo lo explica con claridad en sus redes sociales: aunque tu ex se haya marchado voluntariamente, no puedes cambiar la cerradura por tu cuenta, porque hacerlo puede traer consecuencias legales graves.

El caso típico es el de un matrimonio o pareja de hecho que decide separarse. Uno de los miembros de la pareja se va de la vivienda, mientras el otro continúa residiendo en ella. Pasado un tiempo, quien permanece en el domicilio cree que tiene derecho a cambiar la cerradura, al considerar que la casa ahora le corresponde solo a él o ella. Sin embargo, según explica la abogada, la vivienda sigue siendo de los dos hasta que un juez decida lo contrario.

Los peligros de cambiar la cerradura

De hecho, la jurista advierte que cambiar la cerradura de forma unilateral puede ser considerado un delito de coacciones. Esto se debe a que, aunque la expareja ya no viva allí, mientras no exista una resolución judicial que atribuya el uso de la vivienda a una sola persona, ambos mantienen el derecho a acceder a ella. Por tanto, impedir ese acceso de manera arbitraria supone limitar ilegalmente los derechos del otro.

Laura Lobo recalca que solo una resolución judicial puede otorgar el uso exclusivo de la vivienda. Es decir, hasta que un juez lo determine, el hecho de que tu ex se haya ido no te concede automáticamente el derecho de excluirle. Por eso, si cambias la cerradura sin autorización, corres el riesgo de enfrentarte a un procedimiento judicial en tu contra, lo que complicaría todavía más la situación.

Derecho a la privacidad

Ahora bien, la abogada también señala que pueden darse circunstancias excepcionales. Si tu ex entra en la vivienda de manera constante, revisa tus pertenencias o vulnera tu intimidad, en ese caso sí habría motivos para solicitar medidas legales que protejan tu derecho a la privacidad. Pero incluso en esas situaciones, lo correcto no es cambiar la cerradura por decisión propia, sino acudir a los tribunales y pedir la medida adecuada.

El consejo de la experta es claro: no tomes decisiones precipitadas que puedan volverse en tu contra. Lo más recomendable es asesorarse con un abogado especializado en derecho de familia y, si procede, iniciar los trámites legales necesarios para que el juez regule el uso de la vivienda. Solo así podrás cambiar la cerradura con la tranquilidad de estar actuando dentro de la legalidad.

