Aviso a los mutualistas jubilados: ya pueden solicitar a Hacienda la devolución del IRPF

Miles de jubilados mutualistas en España están de enhorabuena. La Agencia Tributaria ha abierto ya el proceso para solicitar la devolución del IRPF a aquellos que cotizaron a través de antiguas mutualidades antes de 1978 y sufrieron una doble imposición en sus pensiones. Esta devolución, que será gestionada por Hacienda a lo largo de 2025, llega tras años de reclamaciones judiciales y cambios normativos que finalmente han dado la razón a los afectados.

En diciembre de 2023, el Gobierno había aprobado un sistema que obligaba a los mutualistas a reclamar las devoluciones año a año, entre 2025 y 2028. Sin embargo, tras las críticas recibidas, el Ministerio de Hacienda modificó el criterio y ahora el pago se hará en un único abono, simplificando el trámite y beneficiando directamente a los pensionistas. El importe medio que recibirán los mutualistas, incluyendo intereses de demora, ronda los 4.000 euros por persona.

¿Quiénes pueden reclamar?

Los mutualistas que realizaron aportaciones antes del 1 de enero de 1967 podrán reducir la totalidad de esas aportaciones de la base imponible sobre la que se calcula el IRPF. Quienes lo hicieron entre 1967 y 1978, podrán aplicar una reducción del 25 % sobre la parte proporcional de la pensión que derive de dichas cotizaciones. También podrán acogerse aquellos que cotizaron a mutualidades sustitutorias antes de 1979.

Los mutualistas jubilados ya pueden pedir la devolución del IRPF / INFORMACIÓN

Desde el 2 de abril y hasta el 30 de junio, coincidiendo con la campaña de la Renta, los pensionistas pueden presentar su solicitud a través del portal web de la Agencia Tributaria. Para ello, deben acceder al apartado "Mutualistas: solicitudes de devolución", disponible en el carrusel lateral de la web. La administración ha recalcado que esta solicitud es imprescindible para recibir el pago, especialmente si no se presentó antes del 22 de diciembre de 2024, fecha límite establecida por la Ley 7/2024.

Cómo pedir la devolución

El procedimiento es sencillo. Los mutualistas pueden identificarse mediante certificado digital, DNI electrónico, Cl@ve Móvil o número de referencia. Una vez dentro del formulario, los datos personales aparecerán automáticamente. El solicitante solo tendrá que indicar un número de teléfono y una cuenta bancaria en la que se realizará el ingreso. No es necesario aportar más documentación salvo que Hacienda lo requiera en el futuro.

Hacienda también ha explicado que, al presentar el formulario, el contribuyente autoriza a la Agencia Tributaria a rectificar sus declaraciones de IRPF de los ejercicios 2019 a 2022 y anteriores no prescritos, o incluso a presentarlas directamente si no lo hizo en su momento. En cuanto a los años fiscales 2023 y 2024, la devolución se incluirá automáticamente en los datos fiscales del contribuyente, siempre que Hacienda cuente con toda la información necesaria.

Además, la propia Agencia ha publicado un vídeo explicativo en YouTube con todos los pasos a seguir, con el fin de facilitar el proceso y asegurar que nadie quede fuera por falta de información o errores al rellenar el formulario. Desde el organismo se insiste en que este es el último paso necesario para saldar una deuda histórica con los jubilados mutualistas que durante años pagaron más de lo que les correspondía.