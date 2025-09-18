María Cristina Clemente Buendia, notaria: "El mayor error que puedes cometer es redactar tu propio testamento ológrafo en casa"

Dejar un testamento es uno de los actos más responsables que una persona puede hacer en vida. A través de este documento, se decide cómo se repartirán los bienes, propiedades y derechos entre los herederos. Un testamento bien redactado evita disputas familiares y garantiza que se cumpla exactamente la voluntad del testador. A pesar de su gran importancia, muchas personas en España siguen sin otorgar testamento o lo hacen de forma incorrecta, sin saber los riesgos que eso conlleva.

Cada vez es más común que algunas personas opten por redactar su testamento en casa, a mano, sin asesoramiento legal. Este tipo de testamento, conocido como testamento ológrafo, es legal en España, pero solo si cumple una serie de requisitos muy estrictos. El problema, como bien advierte la notaria María Cristina Clemente Buendía en sus redes sociales, es que la mayoría de quienes lo redactan por su cuenta desconocen la ley y terminan cometiendo errores que pueden anular por completo el documento.

Qué heredero tiene más prioridad en la herencia si no hay testamento. / SERVICIO ESPECIAL

La importancia de hacer bien el testamento

“El mayor error que puedes cometer es redactar tu propio testamento ológrafo en casa”, señala la notaria. Este tipo de testamento puede parecer sencillo —basta con escribirlo a mano, fecharlo y firmarlo—, pero no tener conocimientos jurídicos puede provocar que, tras el fallecimiento del testador, el testamento sea declarado nulo o impugnado por los herederos. Esto no solo genera conflictos familiares, sino que puede acabar en pérdidas patrimoniales importantes.

Por eso, la recomendación clara de la notaria es acudir al notario. En sus propias palabras: “Le cuentas lo que quieres hacer, te asesora sobre la forma legal más adecuada y se asegura de que todos reciban lo correcto dentro del marco legal”. Este procedimiento, además de ser sencillo, asegura que tu voluntad quede reflejada de forma clara y legal, sin errores que puedan poner en peligro el futuro de tus herederos.