María Cristina Clemente Buendia, notaria: "El mayor error que puedes cometer es redactar tu propio testamento ológrafo en casa"
La experta en herencias da las claves para dejar por escrito las últimas voluntades de una persona con todas las garantías legales
Dejar un testamento es uno de los actos más responsables que una persona puede hacer en vida. A través de este documento, se decide cómo se repartirán los bienes, propiedades y derechos entre los herederos. Un testamento bien redactado evita disputas familiares y garantiza que se cumpla exactamente la voluntad del testador. A pesar de su gran importancia, muchas personas en España siguen sin otorgar testamento o lo hacen de forma incorrecta, sin saber los riesgos que eso conlleva.
Cada vez es más común que algunas personas opten por redactar su testamento en casa, a mano, sin asesoramiento legal. Este tipo de testamento, conocido como testamento ológrafo, es legal en España, pero solo si cumple una serie de requisitos muy estrictos. El problema, como bien advierte la notaria María Cristina Clemente Buendía en sus redes sociales, es que la mayoría de quienes lo redactan por su cuenta desconocen la ley y terminan cometiendo errores que pueden anular por completo el documento.
La importancia de hacer bien el testamento
“El mayor error que puedes cometer es redactar tu propio testamento ológrafo en casa”, señala la notaria. Este tipo de testamento puede parecer sencillo —basta con escribirlo a mano, fecharlo y firmarlo—, pero no tener conocimientos jurídicos puede provocar que, tras el fallecimiento del testador, el testamento sea declarado nulo o impugnado por los herederos. Esto no solo genera conflictos familiares, sino que puede acabar en pérdidas patrimoniales importantes.
Por eso, la recomendación clara de la notaria es acudir al notario. En sus propias palabras: “Le cuentas lo que quieres hacer, te asesora sobre la forma legal más adecuada y se asegura de que todos reciban lo correcto dentro del marco legal”. Este procedimiento, además de ser sencillo, asegura que tu voluntad quede reflejada de forma clara y legal, sin errores que puedan poner en peligro el futuro de tus herederos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Agrede a su cuñado por una disputa laboral y se corta el cuello en el parking del Carrefour de Sant Joan
- Alicante activa el proyecto para construir un millar de viviendas en la Albufereta tras 34 años de espera
- El Ayuntamiento de Alicante desaloja los asentamientos ilegales en los PAU 1 y 2 y Rabasa tras las quejas vecinales
- Los patinetes y las bicis ya están implicados en más accidentes laborales que las furgonetas en la Comunidad Valenciana
- Los bomberos dan por controlado el incendio de Fontcalent tras afectar a nueve hectáreas de matorral
- Habla la viuda del ganadero asesinado a golpes en Asturias: 'Sangraba mucho por la cabeza, yo solo le llamé y dije, ‘Toño, vuelve’
- 1423 (quiero morir) CD9' (padres cerca): los códigos secretos de los adolescentes en redes sociales
- Muere ahogada una mujer de 78 años en una playa de El Campello