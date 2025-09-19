David Delisle, experto en ahorro: "El efectivo hace que las compras sean más difíciles y da más tiempo para reflexionar"

Ahorrar dinero puede parecer una tarea imposible para muchas personas. Entre los gastos diarios, los caprichos inesperados y las facilidades que nos ofrecen las tarjetas de crédito y las compras online, es muy fácil perder el control. La mayoría de nosotros vivimos con la sensación de que no llegamos a fin de mes, aunque no sepamos exactamente en qué se nos va el sueldo. Esto provoca frustración, estrés y, en muchos casos, deudas innecesarias.

Lo más complicado del ahorro no es privarse de cosas, sino desarrollar el hábito de consumir de forma consciente. Muchas veces gastamos por inercia, sin analizar si realmente necesitamos ese producto o servicio. Y como los pagos digitales nos desconectan del valor real del dinero, resulta más difícil tener una visión clara de nuestros movimientos financieros. Aquí es donde entra en juego la propuesta del canadiense David Delisle.

Es un autor y divulgador canadiense especializado en educación financiera, especialmente en jóvenes. Ha dedicado años a estudiar el comportamiento económico de las personas y a diseñar estrategias sencillas para ayudar a cambiar sus hábitos. Su libro The Golden Quest: Your Journey to a Rich Life ha sido reconocido como una guía amena y eficaz para desarrollar una relación más sana con el dinero. Pero lo que más ha llamado la atención últimamente es su experiencia personal con un reto de ahorro muy particular.

El truco de David Delisle para ahorrar

El truco de David Delisle consiste en pasar un mes completo pagando solo en efectivo. Nada de tarjetas de crédito o débito, excepto para gastos imposibles de evitar como suscripciones digitales, facturas automáticas o ciertos pagos online. Todo lo demás, desde el café diario hasta las compras del supermercado, se paga con billetes y monedas.

Lo que parecía un simple experimento acabó siendo una lección de vida. Delisle afirma que, durante ese mes, logró reducir sus gastos a la mitad, sin sentir que estaba renunciando a cosas esenciales. La razón es simple: pagar con efectivo obliga a pensar. Sacar billetes, contar el dinero, recibir cambio... Cada uno de estos pasos implica una reflexión que no se produce con una tarjeta. “Ese pequeño dolor de cabeza fue justamente lo que me ayudó a ser más consciente de cada euro que salía de mi bolsillo”, explicó.

Los beneficios de ahorrar así

Los beneficios de este método no tardan en aparecer. Según Delisle, se observan tres efectos casi inmediatos:

Mayor conciencia del gasto: ver cómo disminuye el efectivo en la cartera genera un impacto visual que hace reflexionar. Reducción de compras impulsivas: muchas de las compras habituales responden a impulsos momentáneos. Con efectivo, cuesta más soltarse. Un "dolor" positivo: la incomodidad de pagar en metálico actúa como freno natural ante decisiones precipitadas.

El truco para ahorrar de David Delisle / Shutterstock

Para quienes quieran intentarlo, Delisle recomienda seguir estos pasos básicos:

Establecer un reto de 30 días.

Retirar una cantidad fija en efectivo cada semana.

Anotar cada gasto , ya sea en una libreta o en el móvil.

, ya sea en una libreta o en el móvil. Limitar el uso de la tarjeta solo a pagos imprescindibles.

Revisar al final del mes en qué se ha gastado realmente y qué gastos se podrían evitar en el futuro.

Este pequeño cambio puede generar una gran transformación. David Delisle no propone eliminar para siempre las tarjetas, sino usarlas con más criterio. El objetivo no es simplemente ahorrar, sino comprender mejor el valor del dinero y recuperar el control sobre nuestros hábitos de consumo. Como él mismo afirma: "Un mes puede cambiar tu forma de pensar sobre el dinero".