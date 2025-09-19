Juanma Lorente, abogado laboralista: "Estos son los 3 abusos más comunes que no puedes permitir en tu trabajo"

En muchos entornos laborales de España se producen situaciones que, aunque habituales, son ilegales y perjudican gravemente los derechos de los trabajadores. El abogado laboralista Juanma Lorente, a través de su canal de TikTok, advierte sobre las tres prácticas más comunes que no puedes permitir en tu empresa. Si alguna de ellas te afecta, es fundamental reclamar a tiempo, ya que los plazos para denunciar son cortos y los abusos pueden consolidarse si no se actúa.

Reducción ilegal de horas en jornada completa

El primer abuso que Juanma Lorente destaca es que la empresa te baje las horas contratadas sin tu consentimiento. Si estás contratado a jornada completa, por ejemplo 40 horas semanales, y la empresa te quiere reducir a 36 horas, esto es ilegal. Este tipo de modificación unilateral del contrato de trabajo no está permitida sin acuerdo entre las partes y debe seguir un procedimiento legal.

Si te ocurre algo similar, debes asesorarte de inmediato. El plazo para reclamar no es amplio, por lo que es crucial actuar rápido. Este tipo de cambios puede implicar no solo una reducción salarial, sino también afectar a tus cotizaciones y derechos futuros, como la jubilación o el paro.

Cambios de horario sin previo aviso

El segundo abuso laboral común que señala el abogado es el cambio constante e inesperado del horario laboral. Hay empresas donde los empleados no saben a qué hora entrarán a trabajar hasta el día anterior, lo que genera una gran inestabilidad en la vida personal y familiar. Sin embargo, la ley laboral española establece que el trabajador debe conocer su horario con al menos 2 semanas de antelación.

Tres abusos laborales que no debes permitir en tu empresa / lrico / EFE

Cambiarte el horario de un día para otro, sin aviso previo ni justificación, es ilegal. Si esto sucede en tu empresa, puedes y debes reclamar, ya que esta práctica vulnera el derecho a la conciliación y al descanso del trabajador. Además, puede ser sancionable por parte de la Inspección de Trabajo.

No entregar las nóminas mensuales

La tercera práctica ilegal que Juanma Lorente denuncia es aún más habitual de lo que debería: hay empresas que no entregan las nóminas a sus trabajadores. Algunas personas pasan meses sin recibir sus nóminas, y aunque sigan cobrando, esto es ilegal y peligroso. Las nóminas son un documento obligatorio que acredita tu salario, tus cotizaciones y tus condiciones laborales.

Si tu empresa no te entrega las nóminas de forma regular, debes reclamar ante la Inspección de Trabajo. Esta situación puede esconder irregularidades fiscales o fraudes a la Seguridad Social, además de dejarte sin pruebas en caso de despido o reclamación salarial. Por ley, la empresa está obligada a entregarte tu nómina cada mes, sin excepción.

Ante cualquiera de estas situaciones, el mensaje de Juanma Lorente es claro: no te calles. Reclamar tus derechos no solo es legal, sino necesario para protegerte y evitar que otras personas sufran el mismo trato. Puedes acudir a un abogado laboralista, a tu delegado sindical o directamente a la Inspección de Trabajo.

Además, recuerda que existen plazos legales para presentar reclamaciones. Por ejemplo, para impugnar una modificación sustancial de las condiciones laborales, como la reducción de jornada, solo dispones de 20 días hábiles. Por eso, cuanto antes actúes, más opciones tendrás de defender tu posición.