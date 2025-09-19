Laura lobo, abogada: "¿Qué pasa si todos los herederos renuncian a la herencia?"

La muerte de un familiar trae consigo el duelo emocional y también la gestión legal de su patrimonio. Sin embargo, aunque muchas personas piensan que ser heredero es una obligación automática, la realidad es distinta. Tal y como explica la abogada Laura Lobo, experta en herencias, ningún heredero está obligado a aceptar una herencia, y todos tienen el derecho legal de renunciar a ella. Pero ¿qué sucede cuando todos los herederos renuncian? La respuesta tiene más consecuencias de las que imaginas.

Lo primero que aclara la abogada es que ser nombrado heredero o legatario en un testamento no implica que debas aceptar la herencia. De hecho, el Código Civil español reconoce el derecho de cualquier persona a renunciar a una herencia, ya sea por motivos personales, por desinterés o porque el patrimonio del fallecido incluye más deudas que bienes. La decisión de aceptar o no debe hacerse con conocimiento y, en muchos casos, con asesoramiento jurídico previo.

¿Y si todos los herederos renuncian?

La situación se complica cuando todos los herederos designados en el testamento renuncian a la herencia. En este caso, como explica Laura Lobo, se abre la sucesión intestada, lo que significa que se considera como si el fallecido no hubiera hecho testamento. Automáticamente, se pasa a aplicar el orden legal de herederos establecido en la ley para estos casos, llamando a los parientes más cercanos.

¿Qué pasa si todos los herederos renuncian? / SERVICIO ESPECIAL

¿Quién hereda si no hay testamento (o si todos renuncian)?

En la sucesión intestada, los primeros llamados a heredar son los descendientes del fallecido, es decir, sus hijos o nietos. Si no existen, pasarán a ser herederos los ascendientes (padres o abuelos). Si tampoco hay ascendientes vivos, se llama al cónyuge viudo, luego a los hermanos y sobrinos, y posteriormente a parientes hasta el cuarto grado, lo cual incluye a primos. Más allá de ese grado de parentesco, no existe derecho sucesorio.

Puede darse el caso de que ningún familiar quiera aceptar la herencia, ya sea por desconocimiento, desinterés o porque la herencia viene cargada de deudas. Si todos los parientes hasta el cuarto grado también renuncian, entonces ocurre lo que muchos no imaginan: la herencia pasa al Estado. Eso sí, el Estado no responde con su patrimonio, ya que hereda siempre a beneficio de inventario, lo que implica que solo se hace cargo de las deudas hasta donde alcance el valor de los bienes heredados.

Heredar no siempre es conveniente

Es importante recordar que muchas herencias, lejos de representar un beneficio, pueden implicar una carga económica, especialmente si el fallecido dejó deudas que superan el valor de los bienes. Por eso, en estos casos, la renuncia es una opción muy utilizada. Algunos herederos también optan por aceptar la herencia a beneficio de inventario, lo que les protege de tener que asumir las deudas con su propio patrimonio. Esta decisión debe tomarse con rapidez, ya que los plazos legales para aceptar o renunciar son limitados.

El Estado como heredero final

Cuando ya no queda nadie que quiera o pueda heredar, entra en juego el Estado, que actúa como heredero de última instancia. Hereda de forma automática, aunque, como hemos señalado, sin asumir las deudas personales del fallecido. Lo que sí hace es gestionar los bienes recibidos, que pasan a formar parte del patrimonio público. En algunos casos, incluso los ayuntamientos o comunidades autónomas pueden beneficiarse si han prestado servicios sociales al fallecido.