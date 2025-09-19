María Cristina Clemente Buendía, notaria:"¿Tu pareja de hecho heredaría si falleces? Esto es lo que necesitas saber"

Muchas personas creen que, al formalizar una pareja de hecho, su relación queda protegida legalmente de la misma manera que un matrimonio. Pero si pensamos en lo que ocurre con la herencia cuando uno de los miembros fallece, la realidad legal en España es bien distinta. Según explica la notaria María Cristina Clemente Buendía, en la mayoría de los casos la pareja sobreviviente no tiene derecho automático a heredar, a menos que exista un testamento que lo disponga claramente.

En el territorio español donde rige el derecho común, es decir, el regulado por el Código Civil, los miembros de una pareja de hecho no son considerados herederos forzosos. Esto significa que, si una persona fallece sin haber hecho testamento, su pareja de hecho no recibirá nada de la herencia. En términos legales, se les considera extraños a efectos sucesorios, y todo el patrimonio se distribuirá entre los herederos legales (hijos, padres, hermanos…).

Cada Comunidad Autónoma tiene su propia normativa

La ausencia de una Ley estatal de Familias hace que cada Comunidad Autónoma regule de forma independiente las uniones de hecho. Por ejemplo, en Cataluña, Navarra o País Vasco, sí existen algunas protecciones legales para estas parejas, aunque no siempre equiparables a las de un matrimonio. Pero en el resto del país, especialmente en regiones bajo derecho común, la única forma de garantizar que tu pareja heredará algo es mediante la redacción de un testamento.

¿Cuánto puede recibir tu pareja de hecho con testamento?

¿Cuánto puede recibir tu pareja de hecho con testamento?

La notaria María Cristina Clemente Buendía aclara que, incluso si haces testamento, la ley limita la parte de tu herencia que puedes dejar a tu pareja de hecho. Esto depende de tu situación familiar en el momento del fallecimiento:

Si no tienes hijos pero viven tus padres, tu pareja de hecho podrá recibir la mitad de la herencia. En cambio, si estuvierais casados, recibiría dos terceras partes. Si tienes hijos, solo puedes dejar a tu pareja una tercera parte de la herencia. Si no tienes hijos ni padres vivos, entonces sí puedes dejarle el 100% del patrimonio.

Por tanto, incluso con testamento, las limitaciones legales afectan a la distribución de bienes cuando hay herederos forzosos como hijos o ascendientes.

Ante esta realidad, redactar un testamento se convierte en un acto esencial para proteger a tu pareja de hecho. No basta con haber formalizado la unión ante el registro correspondiente. Sin un testamento, la ley no reconocerá derechos sucesorios a la pareja. El testamento permite designar a tu pareja como heredera de la parte de libre disposición y, además, prever otras medidas de protección como el usufructo de la vivienda habitual o legados específicos.

Muchas parejas confunden la inscripción en el registro de parejas de hecho con los derechos del matrimonio, pero son figuras legales diferentes. Mientras que el matrimonio otorga derechos automáticos en herencia, pensiones o decisiones médicas, la pareja de hecho requiere de planificación legal previa. No tomar medidas puede dejar a tu pareja en una situación de total desprotección, incluso aunque hayáis convivido durante años.