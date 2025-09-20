Malas noticias para los autónomos y las pymes: así es el nuevo sistema de facturación que obliga Hacienda

A partir de 2026, todos los autónomos y pymes deberán adaptarse al nuevo sistema de facturación propuesto por el ministerio de Hacienda. Esto será obligatorio, y tendrán que enviarse todas la facturas en tiempo real a Hacienda y además, estarán dotadas de un QR. El objetivo es reducir los fraudes fiscales y que las facturas no puedan modificarse.

¿Qué es VeriFactu?

VeriFactu es una herramienta impulsada por la Agencia Tributaria con el objetivo de frenar el fraude fiscal. Para ello, los sistemas de facturación deberán adaptarse a una normativa específica que garantice su seguridad y permita un seguimiento en tiempo real.

De este modo, los autónomos y empresas deberán asegurarse de que su software de facturación sea compatible con VeriFactu, con el fin de evitar posibles sanciones. Además, esta medida agiliza los procesos contables y reduce los costes de gestión administrativa.

Gratuito

VeriFactu es el nombre con el que se conoce, de forma abreviada, al reglamento aprobado por el Real Decreto 1007/2023, que obliga a autónomos y empresas a utilizar sistemas informáticos que garanticen la totalidad, trazabilidad, el envío y el seguimiento automático de las facturas a Hacienda.

Estos programas generan un registro de facturación en tiempo real, y para evitar fraudes se utiliza huella digital o código QR que permiten verificar la autenticidad del documento.

Una de las opciones disponibles para facilitar este proceso es Odoo, que ha integrado en sus bases todos los requisitos exigidos por VeriFactu. Se trata de una aplicación totalmente gratuita y compatible con la Agencia Tributaria.

Sanciones por incumplimiento

Incumplir esta nueva normativa puede acarrear graves consecuencias para los empresarios, las sanciones económicas previstas en la Ley General Tributaria (LGT) para quienes no cumplan con los requisitos del nuevo sistema de facturación electrónica (VeriFactu) son las siguientes: