El BOE confirma una nueva deducción de hasta 340 euros en tu IRPF: así puedes beneficiarte de esta ayuda

El Boletín Oficial del Estado (BOE) ha ratificado lo que era un rumor en los pasillos de la Agencia Tributaria y el Ministerio de Hacienda: una nueva deducción fiscal para millones de trabajadores españoles. La medida, que busca aliviar la presión del IRPF sobre las rentas más bajas, supone un respiro para la economía familiar en un contexto de inflación y subida de precios que sigue afectando a la cesta de la compra. Aunque esta ayuda se aplicará de forma retroactiva desde el 1 de enero de 2025, sus efectos reales se notarán a finales de año y, sobre todo, en la próxima declaración de la Renta.

Este cambio, una de las grandes novedades en materia de fiscalidad y empleo para este año, se enmarca en un paquete de ajustes impulsados por el Gobierno de España para mejorar el poder adquisitivo de los asalariados. Según un informe reciente de CaixaBank Research, el mercado laboral ha experimentado una notable estabilidad, aunque los salarios no siempre han crecido al mismo ritmo que el coste de la vida. Es en este punto donde las deducciones fiscales se convierten en una herramienta clave.

¿Quién puede beneficiarse de la ayuda de 340 euros?

El texto de la Ley 5/2025, de 24 de julio, es claro al establecer los criterios para acceder a esta nueva deducción. La medida está dirigida a los contribuyentes con rentas más modestas, por lo que no todos los trabajadores verán un beneficio directo en su nómina.

Para poder aplicar la deducción de hasta 340 euros, el contribuyente debe cumplir con los siguientes requisitos:

Tener rendimientos del trabajo inferiores a 18.276 euros anuales .

inferiores a . Poseer otras rentas (como las de un alquiler o intereses de inversión) que no superen los 6.500 euros anuales.

Esta ayuda no se aplicará de forma lineal; es decir, no es una cantidad fija para todos, sino que varía en función de la renta del trabajador. Cuanto más cerca esté su sueldo del límite mínimo, mayor será el importe de la deducción, llegando a los 340 euros en el caso de los salarios más bajos. A medida que la renta se acerca al umbral de los 18.276 euros, la ayuda se va reduciendo progresivamente.

Un alivio necesario en un mercado laboral en evolución

Esta reforma fiscal es una respuesta directa al actual panorama laboral. Mientras que el Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones reporta récords de empleo y el INE muestra una evolución positiva en el número de ocupados, la precariedad laboral y salarial siguen siendo un desafío, sobre todo para los más jóvenes. Esta deducción busca compensar esa brecha y reforzar la estabilidad financiera de los hogares.

En definitiva, se trata de una medida que beneficia a una gran parte de la población trabajadora y que demuestra la sensibilidad del Ejecutivo ante las demandas de una ciudadanía que busca una fiscalidad más justa. Si tu sueldo se encuentra dentro de los parámetros establecidos, esta noticia es sinónimo de un respiro económico que se sentirá en tu cuenta bancaria a lo largo de los próximos meses y, de forma más clara, en el resultado final de tu próxima declaración de la Renta.