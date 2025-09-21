Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Alfonso Muñoz, funcionario de la Seguridad Social: “Esta pensión está exenta del IRPF”

El funcionario de la Seguridad Social explica que la incapacidad permanente absoluta está libre de impuestos y se cobra al 100%

Los cuatro consejos que pueden aumentar tu pensión de incapacidad permanente / INFORMACIÓN

C. Suena

Cobrar una incapacidad permanente no significa que la pensión quede congelada. Existen opciones legales que permiten incrementarla o garantizar un mínimo, y conocerlas puede marcar la diferencia. En su canal, el funcionario de la Seguridad Social Alfonso Muñoz Cuenca resume las claves de forma clara y práctica.

Los grados de incapacidad permanente

Antes de los consejos, conviene recordar cómo clasificar la incapacidad, la Seguridad Social estas prestaciones:

  • Parcial: merma superior al 33 % en el rendimiento, pero permite seguir en la misma profesión. Se cobra en forma de indemnización.
  • Total: impide ejercer la profesión habitual, aunque permite dedicarse a otras. La pensión equivale al 55 % de la base reguladora.
  • Absoluta: inhabilita para todo trabajo y da derecho al 100 % de la base reguladora. Está exenta de IRPF.
  • Gran incapacidad: cuando la persona necesita ayuda de otra para actos básicos (comer, vestirse, ducharse…), se añade un complemento económico a la pensión que corresponda (total o absoluta).
1. El 20 % extra a partir de los 55 años

Si tienes incapacidad permanente total, has cumplido 55 años y no trabajas, puedes solicitar un incremento del 20 % en tu pensión. Es un trámite que, en muchos casos, supone una mejora notable del ingreso mensual.

2. Revisión por agravamiento

Si con el tiempo empeora la salud o disminuye aún más la capacidad laboral, puedes pedir una revisión por agravamiento. Si se eleva el grado reconocido, aumenta la cuantía de la pensión.

3. Derecho a pensiones mínimas

Todas las pensiones contributivas deben alcanzar una cuantía mínima fijada por ley. Si tu prestación queda por debajo, puedes solicitar un complemento hasta llegar a ese umbral, que varía según edad y situación familiar.

4. Pasar a jubilación cuando llegue la edad

Al cumplir la edad de jubilación, la Seguridad Social compara prestaciones. Si la jubilación resulta más alta, te la reconocen; si es inferior, mantienes la pensión de incapacidad permanente, sin perder dinero.

Conocer estas posibilidades evita renunciar a derechos reconocidos y puede aliviar la economía familiar. Como subraya Alfonso Muñoz Cuenca, mantenerse informado y actualizado sobre la normativa es tan importante como la propia pensión.

