El experto inmobiliario Pau Antó enumera las cuatro viviendas que no debes comprar: "La estrategia debe ir siempre por delante del precio"
Estas son las propiedades que debes evitar en los portales de venta según un inversor inmobiliario
Javier Fidalgo
La inversión inmobiliaria requiere de asesoría experta y profesional. No obstante, las redes sociales se han convertido en un lugar perfecto para que muchos profesionales compartan su experiencia con futuros compradores.
En este contexto, el inversor inmobiliario Pau Antó ha compartido una advertencia sobre algunas oportunidades que aparecen en los portales inmobiliarios.
El experto ha publicado un vídeo en su canal de YouTube, señalando que lo más importante en una inversión inmobiliaria no es que sea asequible, sino que sea segura y rentable en un largo periodo de tiempo.
Según Antó, uno de los errores más habituales es invertir en una propiedad con un precio barato, pero que necesita una reforma profunda y presenta problemas en su estructura.
"Muchos ven un piso económico y se lanzan, pero si necesita una reforma integral o presenta daños graves, esos costes se comen toda tu rentabilidad", señala el inversor inmobiliario.
A continuación, Pau Antó recomienda evitar los barrios problemáticos, que dificultan la revalorización del inmueble. Posteriormente, el experto también advierte sobre los "defectos visibles".
En este caso, Antó hace referencia a los problemas que no se aprecian sobre el inmueble pero que condicionan la inversión. Cualquier problema con el entorno o la proximidad de una carretera o vía de tren dificulta su futuro en el mercado.
Finalmente, el inversor inmobiliario recomienda evitar las viviendas en zonas turísticas si buscas una rentabilidad estable: "Si buscas rentas fijas, un piso en una zona muy turística puede darte más dolores de cabeza que alegrías. La estrategia debe ir siempre por delante del precio".
