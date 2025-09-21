María Cristina Clemente Buendía, notaria: “De los creadores del coliving ahora llega el cohousing...”

El término cohousing ha comenzado a sonar cada vez con más fuerza en España, pero aún son muchos los que desconocen en qué consiste. La notaria alicantina María Cristina Clemente Buendía lo explica de forma clara en un vídeo de TikTok, donde detalla las claves de este modelo colaborativo que ya tiene respaldo legal en España.

¿Qué es el co-housing?

Se trata de un modelo recogido por primera vez en el Plan Estatal de Vivienda 2022-2025 y definido como conjuntos residenciales de viviendas colaborativas. Son proyectos autogestionados y autopromovidos por quienes van a habitarlos, con la idea de coordinar la vida en comunidad con la independencia económica.

Propiedad compartida y vida comunitaria

La diferencia con una promoción tradicional es que no existe división horizontal. En su lugar, la titularidad es única y corresponde a una cooperativa o asociación sin ánimo de lucro en la que participan todos los residentes. De este modo, cada persona cuenta con un espacio privado, pero también comparte zonas comunitarias como huertos, salas polivalentes o lavanderías.

“Todos deben participar en la gestión y en la toma de decisiones, sin jerarquías, pero compartiendo un ideario común”, explica Clemente en su vídeo.

Alicia cose en el escritorio de su piso, en el 'cohousing senior' de Trabensol en Torremocha del Jarama, Madrid.

Un modelo ya regulado en la Comunidad Valenciana

Por primera vez, la figura del cohousing se ha recogido en la Ley Valenciana 3/2023, y también existe una resolución en la Comunidad de Madrid que regula esta modalidad. Eso sí, con un límite claro: los residentes tienen derecho de habitación o usufructo, pero nunca de propiedad.

¿Futuro de la vivienda o alternativa pasajera?

La pregunta de fondo es si este modelo puede competir con la compra tradicional. María Cristina Clemente lo resume con una frase que invita al debate: “¿A ti este tipo de vivienda colaborativa te gusta o eres un nostálgico y prefieres el derecho de propiedad?”.

Más allá de la respuesta, el fenómeno refleja un cambio cultural en la forma de entender la vivienda, que pasa de ser un bien estrictamente individual a un proyecto colectivo con valores compartidos.