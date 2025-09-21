La oferta más mágica del SEPE: busca personal para trabajar en Disneyland París
El gigante francés entrevistará a candidatos para trabajar en sus parques, hoteles y Disney Village
Los amantes de Disney están de enhorabuena. Si buscas trabajo y quieres vivir la magia de Disneyland y de la ciudad de París tienes una buena oportunidad para trabajar en el parque más impresionante de Europa.
El Servicio de Empleo Público Estatal (SEPE) ha anunciado dos eventos de reclutamiento para trabajar en sectores de turismo y restauración del parque francés.
Disneyland ofrece puestos de trabajo para sus parques, hoteles y Disney Village. Los perfiles que buscan son:
- Camareros
- Cocineros
- Barman
- Empleados polivalentes de restauración
- Agentes de recepción y de taquilla
- Camareros de pisos
- Recepcionistas de hotel
- Vendedores de tienda
- Operadores de atracciones.
Según informa el SEPE las entrevistas se realizan en francés, “con nivel exigido adaptado a casa puesto (básico, intermedio o alto) y puede haber una posible evaluación en inglés”, indica.
Condiciones de contratación para Disneyland
Disneyland ofrece contratos temporales de 2 a 8 meses entre marzo y octubre de 2026 y disponibilidad obligatoria en julio y agosto. Los contratos indefinidos estarán disponibles a partir de diciembre de 2025.
La jornada completa será de 7 horas diarias a 35 horas semanales con dos días libres consecutivos. Se ofrece un salario “competitivo” y el alojamiento disponible no está incluido en el suelo, unos 400 euros al mes, aproximadamente.
Las comidas no están incluidas aunque existe un menú disponible en el comedor de la empresa que tiene un coste aproximado de 3 euros. Los gastos de transporte pueden ser reembolsados bajo ciertas condiciones y hasta 150 euros.
Dónde y cuándo se realizarán las entrevistas en España
Las entrevistas personales para trabajar en Disneyland serán el 14 de octubre de 2025 en Sevilla y el 16 de octubre en València.
En la ciudad de Sevilla el evento tendrá lugar en el Hotel Meliá Lebreros y en la capital del Turia en el SH Valencia Palace Hotel.
