Un estudiante estalla en La Sexta: "Vivimos esclavizados para pagar un alquiler que nos está sacando todo el salario"

En los últimos años, el acceso a la vivienda, sobre todo en el caso de los jóvenes, es un tema que está en el centro de debate por la gravedad del asunto. La precariedad laboral y los bajos salarios, sumados a los altos precios del alquiler de los pisos, mayoritariamente compartidos, hacen que se complique el acceso a una vivienda.

Según los últimos datos del Observatorio de la Juventud, la edad media de emancipación en España es de 29,8 años y el 87% de los jóvenes emancipados deben compartir vivienda para poder sobrevivir. Aritz Durán, estudiante zamorano que reside en Madrid, ha explicado en ‘la Sexta Xplica’ la preocupante situación que padece gran parte de la sociedad española.

“Por un cuchitril te piden 500 euros”

Durán estudia en la capital, donde dice que hay “un problema estructural muy grande en materia de vivienda”. Y es que hay mucha gente como él que se muda a Madrid en busca de un futuro mejor y se acaba encontrando, cuando termina la carrera, con que el precio del alquiler de un piso es inasequible.

El castellanoleonés ha continuado diciendo que "por un cuchitril te piden 500 euros”. Además de ello, ha querido recalcar que en ese domicilio no vives solo, sino que “compartes con 6 o 7 personas y no tienes posibilidad de ahorrar para comprarte una vivienda”.

Estos altos precios alarman, pues el 18,8% de los jóvenes con empleo se encuentran en riesgo de pobreza o exclusión social.

No vale con irse a “la ciudad de las oportunidades”

Dada la situación, el joven ha expresado que “estamos viviendo ahora un paradigma bastante frustrante, porque tenemos la carrera, no tenemos opciones de vivir en nuestras ciudades de origen porque no hay trabajo y, cuando vamos a Madrid, que es la ciudad de las oportunidades, te das cuenta de que no tienes ninguna oportunidad habitacional”.

Un futuro negro para los jóvenes

Durán ha exigido en el programa una explicación por parte de los políticos y los grandes propietarios sobre el actual panorama: “¿Por qué tenemos que matarnos y dejarnos el cuello trabajando si luego no vamos a tener posibilidad de tener un futuro mejor?”.

Lo que está claro es que, tras muchos años de preocupación por los altos precios del alquiler, es más que obvio que los estudiantes ven el futuro negro.

Tal y como ha zanjado el zamorano, “vivimos esclavizados para pagar un alquiler que nos está sacando todo el salario”. Los datos del Observatorio de la Juventud así lo constatan: un joven que quiera alquilar solo debe dedicar el 92,3% de su salario a la vivienda.