Publicada en el BOE: nueva deducción de hasta 340 euros para los sueldos bajos

El Gobierno ha dado luz verde a una importante novedad fiscal para los trabajadores con ingresos modestos. La nueva Ley 5/2025, publicada recientemente en el Boletín Oficial del Estado (BOE), establece una deducción en el IRPF de hasta 340 euros para aquellos asalariados que perciban menos de 18.276 euros anuales. Esta medida, que busca aliviar la carga tributaria sobre las rentas más bajas, se aplicará con efectos retroactivos desde el 1 de enero de 2025, aunque su impacto se verá reflejado en la declaración de la Renta de 2026.

La deducción está dirigida a los contribuyentes con rendimientos íntegros del trabajo inferiores a 18.276 euros al año, una cifra que coincide con el Salario Mínimo Interprofesional (SMI) anual. Además, se establece un segundo requisito: no superar los 6.500 euros anuales en otras rentas (como alquileres, intereses bancarios u otros ingresos distintos al salario). Este límite se aplica excluyendo las rentas exentas, como becas o determinadas prestaciones públicas.

Cuantías de la deducción

La deducción no es fija para todos, sino que varía según el nivel de ingresos. Se han definido tres tramos principales:

Menos de 16.576 euros anuales : se aplica la deducción máxima de 340 euros .

: se aplica la . Entre 16.576 y 18.276 euros anuales : la deducción se reduce progresivamente , restando 0,2 euros por cada euro que exceda los 16.576 euros.

: la deducción se , restando que exceda los 16.576 euros. Más de 18.276 euros anuales: no se aplica ninguna deducción.

La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero. / Eduardo Parra - Europa Press

Este sistema escalonado tiene como objetivo garantizar que el beneficio fiscal llegue principalmente a quienes más lo necesitan, sin excluir a quienes estén ligeramente por encima del SMI.

Aplicación automática

Uno de los aspectos más destacados de esta medida es su aplicación automática. Los contribuyentes no tendrán que solicitar la deducción ni realizar gestiones específicas: la Agencia Tributaria la incluirá directamente en el borrador de la declaración de la renta correspondiente al ejercicio 2025. Aun así, desde Hacienda insisten en la importancia de revisar cuidadosamente el borrador antes de confirmarlo, para asegurarse de que todos los datos son correctos y se han aplicado las deducciones pertinentes.

Documentación

Aunque no hay que presentar documentación de manera inmediata, es fundamental conservar los justificantes de ingresos y rentas durante el plazo legal de prescripción (cuatro años). Esto incluye:

Nóminas de 2025.

Certificados de empresa.

Certificados bancarios u otros justificantes de ingresos adicionales.

Hacienda puede realizar comprobaciones a posteriori, por lo que tener esta documentación ordenada y disponible es clave para evitar errores o requerimientos innecesarios.

Esta nueva deducción llega en un contexto de inflación persistente, subida de precios y salarios que no siempre han crecido al mismo ritmo que el coste de la vida. Con esta medida, el Ejecutivo busca garantizar que ningún trabajador a jornada completa que cobre el SMI tenga que pagar IRPF por primera vez, algo que ya estaba ocurriendo tras los incrementos del salario mínimo en los últimos años.

Además, según fuentes del Ministerio de Hacienda, este tipo de deducciones ayudan a mantener la equidad del sistema fiscal, asegurando que la carga tributaria se reparta de forma más justa y acorde al nivel de ingresos de cada ciudadano.

¿Cómo afectará a tu próxima declaración?

El efecto de esta deducción se hará visible en la campaña de la Renta de 2026, correspondiente al ejercicio 2025. Si tu sueldo se encuentra dentro del tramo establecido, verás reflejada una reducción en el importe del IRPF que debes pagar, o incluso un aumento en la devolución, si ya se te practicaron retenciones a lo largo del año. Aquellos que ganen por encima del umbral de 18.276 euros no podrán acogerse a esta deducción, por lo que es fundamental revisar el total de ingresos anuales antes de confirmar la declaración.