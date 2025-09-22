José Ramón López, asesor fiscal: "Ni se os ocurra pinchar en este mail de la Agencia Tributaria, es una estafa"

En los últimos días ha circulado un correo muy bien fabricado que aparenta venir de la AEAT y afirma haber detectado “incidencias” que requieren tu atención inmediata. El gancho es convencerte de descargar un documento o seguir un enlace para ver las supuestas irregularidades. José Ramón López, asesor fiscal, lo deja claro en su canal de TikTok: “Ni se os ocurra pinchar en este mail de la Agencia Tributaria, es una estafa”. Y es que, según López, el diseño y el lenguaje son tan creíbles que pueden engañar incluso a los usuarios más prudentes.

La estafasigue siempre el mismo patrón: te dicen que hay una regularización pendiente (por ejemplo, 300 €) y que debes pagar para evitar sanciones. Para ello te piden descargar un archivo o pinchar en un enlace que te redirige a una web que imita la sede electrónica. Allí te piden datos confidenciales o de tu tarjeta para “cerrar el expediente”. José Ramón insiste en que esa petición es señal de fraude: la Agencia Tributaria nunca requerirá por correo electrónico ni por SMS que introduzcas datos bancarios o información sensible.

Cuidado con los familiares mayores

Es especialmente importante avisar a los familiares mayores, subraya el asesor. Las personas que no estén habituadas a notificaciones electrónicas o a comunicados oficiales suelen fiarse del formato y del nombre remitente y hacen clic sin pensarlo. López recomienda conversar con padres y abuelos, mostrarles ejemplos del correo falso y explicarles que si tienen dudas, no abran archivos ni pinchen enlaces y consulten antes con alguien de confianza. Un simple consejo verbal puede evitar un robo de identidad o un cargo fraudulento en su cuenta.

Varias personas son atendidas en la Agencia Tributaria en una imagen de archivo / Europa Press

Para que la advertencia suene más creíble, conviene entender cómo funcionan estas estafas: usan técnicas de spoofing para que el remitente parezca legítimo, plantillas oficiales, sellos y logos, e incluso firmas falsas. El documento adjunto puede estar infectado con malware que instala programas para robar contraseñas, o el enlace puede llevar a una web que captura directamente los datos de la tarjeta. Por eso, aunque el correo “parezca real”, cualquier petición de información financiera por email o SMS es motivo suficiente para no fiarse.

¿Qué hacer si recibes uno de estos correos? Primero, no pinches y no descargues nada. Segundo, comprueba el remitente con calma —los fraudes suelen usar direcciones parecidas pero no exactas— y revisa el texto en busca de errores de redacción, enlaces extraños o urgencias exageradas. Tercero, entra en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria por tu navegador (no por el enlace del correo) y verifica si hay notificaciones oficiales. La AEAT utiliza la notificación electrónica a través de su sede y el buzón oficial, no pide pagos ni datos por email.

Si ya has pinchado y has facilitado datos, actúa rápido: contacta con tu banco para bloquear la tarjeta y denunciar transacciones sospechosas, cambia contraseñas en cuentas afectadas y denuncia el hecho ante la Policía (Guardia Civil o Policía Nacional) y también informa a la Agencia Tributaria. Guarda capturas del correo y de la página fraudulenta; son pruebas esenciales. Cuanto antes se actúe, mayores posibilidades hay de limitar el daño y recuperar fondos.