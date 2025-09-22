José Ramón López, asesor fiscal: "Ni se os ocurra pinchar en este mail de la Agencia Tributaria, es una estafa"
El experto en fiscalidad advierte a las personas que reciban un supuesto correo electrónico de Hacienda para que no caigan en la trampa
En los últimos días ha circulado un correo muy bien fabricado que aparenta venir de la AEAT y afirma haber detectado “incidencias” que requieren tu atención inmediata. El gancho es convencerte de descargar un documento o seguir un enlace para ver las supuestas irregularidades. José Ramón López, asesor fiscal, lo deja claro en su canal de TikTok: “Ni se os ocurra pinchar en este mail de la Agencia Tributaria, es una estafa”. Y es que, según López, el diseño y el lenguaje son tan creíbles que pueden engañar incluso a los usuarios más prudentes.
La estafasigue siempre el mismo patrón: te dicen que hay una regularización pendiente (por ejemplo, 300 €) y que debes pagar para evitar sanciones. Para ello te piden descargar un archivo o pinchar en un enlace que te redirige a una web que imita la sede electrónica. Allí te piden datos confidenciales o de tu tarjeta para “cerrar el expediente”. José Ramón insiste en que esa petición es señal de fraude: la Agencia Tributaria nunca requerirá por correo electrónico ni por SMS que introduzcas datos bancarios o información sensible.
Cuidado con los familiares mayores
Es especialmente importante avisar a los familiares mayores, subraya el asesor. Las personas que no estén habituadas a notificaciones electrónicas o a comunicados oficiales suelen fiarse del formato y del nombre remitente y hacen clic sin pensarlo. López recomienda conversar con padres y abuelos, mostrarles ejemplos del correo falso y explicarles que si tienen dudas, no abran archivos ni pinchen enlaces y consulten antes con alguien de confianza. Un simple consejo verbal puede evitar un robo de identidad o un cargo fraudulento en su cuenta.
Para que la advertencia suene más creíble, conviene entender cómo funcionan estas estafas: usan técnicas de spoofing para que el remitente parezca legítimo, plantillas oficiales, sellos y logos, e incluso firmas falsas. El documento adjunto puede estar infectado con malware que instala programas para robar contraseñas, o el enlace puede llevar a una web que captura directamente los datos de la tarjeta. Por eso, aunque el correo “parezca real”, cualquier petición de información financiera por email o SMS es motivo suficiente para no fiarse.
¿Qué hacer si recibes uno de estos correos? Primero, no pinches y no descargues nada. Segundo, comprueba el remitente con calma —los fraudes suelen usar direcciones parecidas pero no exactas— y revisa el texto en busca de errores de redacción, enlaces extraños o urgencias exageradas. Tercero, entra en la Sede Electrónica de la Agencia Tributaria por tu navegador (no por el enlace del correo) y verifica si hay notificaciones oficiales. La AEAT utiliza la notificación electrónica a través de su sede y el buzón oficial, no pide pagos ni datos por email.
Si ya has pinchado y has facilitado datos, actúa rápido: contacta con tu banco para bloquear la tarjeta y denunciar transacciones sospechosas, cambia contraseñas en cuentas afectadas y denuncia el hecho ante la Policía (Guardia Civil o Policía Nacional) y también informa a la Agencia Tributaria. Guarda capturas del correo y de la página fraudulenta; son pruebas esenciales. Cuanto antes se actúe, mayores posibilidades hay de limitar el daño y recuperar fondos.
Suscríbete para seguir leyendo
- José Andrés se lo explica a Yolanda Díaz ante la propuesta de reducir la jornada laboral: 'Los bares no encuentran trabajadores
- David Jiménez, abogado: 'Si llevas mucho tiempo viviendo en una casa, aunque no seas dueño, puedes convertirte en el propietario
- Aprobado el nuevo complemento de 525 euros para pensionistas a partir de 2026: requisitos y cómo solicitarlo
- Accidente mortal en Alicante: un motorista de 42 años fallece tras colisionar con un coche en un cruce
- La mejor ciudad del mundo para jubilarse está en España: playa, cultura y buen clima
- Los comerciantes de Benidorm quieren ser como el sector de Bilbao y poner límite a las licencias para tiendas turísticas
- El SEPE busca personal para trabajar en Elche: contrato indefinido y jornada completa
- ¿Por qué no se puede utilizar el nombre Peret en Alicante?