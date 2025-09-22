Juanma Lorente, abogado laboralista: "No te pueden despedir por decir que te vas a casar"

En el mundo laboral existen derechos que, aunque están claramente recogidos en la legislación, muchas veces se vulneran por desconocimiento o mala fe. Uno de ellos es el permiso por matrimonio, que otorga al trabajador 15 días naturales de licencia retribuida. El abogado laboralista Juanma Lorente ha querido advertir desde su canal de TikTok sobre un caso real en el que una trabajadora fue despedida tras comunicar que se iba a casar. La justicia, finalmente, le dio la razón.

Lorente afirma tajantemente que ninguna empresa puede despedirte por anunciar que te vas a casar, ya que sería un acto de discriminación. Y si ese fuera el motivo real del despido, estaríamos ante un despido nulo, con todas sus consecuencias legales: la readmisión obligatoria del trabajador y el pago de los salarios dejados de percibir, además de posibles indemnizaciones.

Despedida tras comunicar su boda

En su vídeo, Juanma Lorente expone el caso de una trabajadora que, el 7 de junio, informó a su empresa que iba a casarse próximamente y que, como es su derecho, iba a solicitar los 15 días de permiso retribuido que reconoce el Estatuto de los Trabajadores. Sin embargo, pocos días después, el 24 de junio, la empresa comunicó su despido.

Ante esta situación, la empleada entendió que su despido no era casual: consideró que se trataba de una represalia por anunciar su boda y ejercer un derecho laboral básico. Por ello, demandó a la empresa, alegando la nulidad del despido por vulneración de derechos fundamentales, concretamente el derecho a no ser discriminada por razón de estado civil.

Despido nulo

El juzgado que revisó el caso analizó los tiempos y las circunstancias, concluyendo que efectivamente existía una conexión temporal clara entre el anuncio del matrimonio y el despido. Así, determinó que no se trataba de un despido disciplinario ni por causas objetivas justificadas, sino de una represalia encubierta por ejercer un derecho legítimo. El fallo fue claro: el despido fue declarado nulo.

No te pueden decir por decir que vas a casarte / FRANCIS R. MALASIG / EFE

Gracias a esta sentencia, la trabajadora recuperará su puesto de trabajo, cobrará los salarios que dejó de percibir durante los meses fuera de la empresa, y además recibirá una indemnización adicional por daños. El caso se convierte así en un claro ejemplo de cómo actuar ante situaciones abusivas por parte de las empresas.

¿Qué implica un despido nulo?

En Derecho laboral, un despido nulo no es lo mismo que un despido improcedente. Mientras que en el improcedente la empresa puede optar entre readmitirte o pagarte una indemnización, en el despido nulo la readmisión es obligatoria. Además, el trabajador tiene derecho a recibir todos los salarios desde el día del despido hasta la reincorporación, conocidos como "salarios de tramitación".

Además, si el juez considera que se han vulnerado derechos fundamentales, la empresa puede ser condenada a pagar una indemnización adicional por los daños morales y el sufrimiento causado. Esto es especialmente importante en casos de discriminación por razón de género, estado civil, maternidad o afiliación sindical.

El permiso por matrimonio es un derecho protegido

Como recuerda Lorente, el artículo 37.3 del Estatuto de los Trabajadores establece que el matrimonio otorga derecho a 15 días naturales de permiso retribuido, que deben disfrutarse a partir del momento de la boda. Este permiso no se descuenta de las vacaciones y no puede ser negado por la empresa. Hacerlo o tomar represalias por pedirlo es motivo suficiente para que un tribunal intervenga.

Este derecho se aplica independientemente del tipo de contrato o la antigüedad del trabajador en la empresa. Además, si el contrato termina antes de disfrutar el permiso, el trabajador tiene derecho a que se le compense económicamente en el finiquito.